Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 21 Декабря
+8...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 456.99 KZT
  • €1 = 500.04 KZT
  • 1 RUB = 4.97 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:49

Просмотров: 3

Сколько дней отдохнут школьники Актау на зимних каникулах

С какого числа начнутся зимние каникулы в школах, и сколько дней они продлятся, рассказали в городском отделе образования.

Фото из архива
По данным ведомства, каникулы в этом году начнутся с 29 декабря 2023 года.

Отдыхать дети будут до 7 января 2024 года включительно.

- Школьники отдохнут на зимних каникулах 10 дней, - сказали в отделе образования города.


Уроки в школах начнутся с понедельника, 8 января 2024 года.

В СМИ сообщается, что Министерство просвещения Республики Казахстан в целях эффективного проведения и личностного развития в период зимних каникул и досуга школьников предлагает взять за основу план мероприятий «Единая программа воспитания».

В план мероприятий входит:

— организация информационно-познавательных занятий по содержанию научно-проектных работ совместно с учащимися старших классов и родителями, встреча с преподавателями ВУЗов, проведение интервью о научных проектах;
— в рамках реализации проекта «Детская библиотека» встреча с читателями и обсуждение прочитанной литературы на тему «Читающий человек – успешный человек»;
— проведение спортивных игр «Национальная игра – сокровище нации» совместно с образовательными организациями для укрепления здоровья и благополучия учащихся на основе проекта «Национальная школьная Лига»;
— беседы с учащимися на темы «Сказка, которую я читал», «О добропорядочности» с целью реализации проекта «Читающая школа»;
— проведение родительских собраний на темы «Честь девушки – честь нации», «Роль отца в воспитании детей», «Семьи, богатые на таланты» в рамках реализации проекта «Школа родителей»;
— организовать мероприятия по формированию правовой грамотности и правовой культуры.

В городском отделе образования отметили, что в ближайших планах также предусмотрены аналогичные мероприятия для школьников Актау.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика