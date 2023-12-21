Сколько дней отдохнут школьники Актау на зимних каникулах

- Школьники отдохнут на зимних каникулах 10 дней, - сказали в отделе образования города.

По данным ведомства, каникулы в этом году начнутся с 29 декабря 2023 года.Отдыхать дети будут до 7 января 2024 года включительно.Уроки в школах начнутся с понедельника, 8 января 2024 года.В СМИ сообщается, что Министерство просвещения Республики Казахстан в целях эффективного проведения и личностного развития в период зимних каникул и досуга школьников предлагает взять за основу план мероприятий «Единая программа воспитания».В план мероприятий входит:— организация информационно-познавательных занятий по содержанию научно-проектных работ совместно с учащимися старших классов и родителями, встреча с преподавателями ВУЗов, проведение интервью о научных проектах;— в рамках реализации проекта «Детская библиотека» встреча с читателями и обсуждение прочитанной литературы на тему «Читающий человек – успешный человек»;— проведение спортивных игр «Национальная игра – сокровище нации» совместно с образовательными организациями для укрепления здоровья и благополучия учащихся на основе проекта «Национальная школьная Лига»;— беседы с учащимися на темы «Сказка, которую я читал», «О добропорядочности» с целью реализации проекта «Читающая школа»;— проведение родительских собраний на темы «Честь девушки – честь нации», «Роль отца в воспитании детей», «Семьи, богатые на таланты» в рамках реализации проекта «Школа родителей»;— организовать мероприятия по формированию правовой грамотности и правовой культуры.В городском отделе образования отметили, что в ближайших планах также предусмотрены аналогичные мероприятия для школьников Актау.