Сколько дней отдохнут школьники Актау на зимних каникулах

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По данным ведомства, каникулы в этом году начнутся с 29 декабря 2023 года.
Отдыхать дети будут до 7 января 2024 года включительно.
Уроки в школах начнутся с понедельника, 8 января 2024 года.
В СМИ сообщается, что Министерство просвещения Республики Казахстан в целях эффективного проведения и личностного развития в период зимних каникул и досуга школьников предлагает взять за основу план мероприятий «Единая программа воспитания».
В план мероприятий входит:
— организация информационно-познавательных занятий по содержанию научно-проектных работ совместно с учащимися старших классов и родителями, встреча с преподавателями ВУЗов, проведение интервью о научных проектах;
— в рамках реализации проекта «Детская библиотека» встреча с читателями и обсуждение прочитанной литературы на тему «Читающий человек – успешный человек»;
— проведение спортивных игр «Национальная игра – сокровище нации» совместно с образовательными организациями для укрепления здоровья и благополучия учащихся на основе проекта «Национальная школьная Лига»;
— беседы с учащимися на темы «Сказка, которую я читал», «О добропорядочности» с целью реализации проекта «Читающая школа»;
— проведение родительских собраний на темы «Честь девушки – честь нации», «Роль отца в воспитании детей», «Семьи, богатые на таланты» в рамках реализации проекта «Школа родителей»;
— организовать мероприятия по формированию правовой грамотности и правовой культуры.
В городском отделе образования отметили, что в ближайших планах также предусмотрены аналогичные мероприятия для школьников Актау.
Отдыхать дети будут до 7 января 2024 года включительно.
- Школьники отдохнут на зимних каникулах 10 дней, - сказали в отделе образования города.
Уроки в школах начнутся с понедельника, 8 января 2024 года.
В СМИ сообщается, что Министерство просвещения Республики Казахстан в целях эффективного проведения и личностного развития в период зимних каникул и досуга школьников предлагает взять за основу план мероприятий «Единая программа воспитания».
В план мероприятий входит:
— организация информационно-познавательных занятий по содержанию научно-проектных работ совместно с учащимися старших классов и родителями, встреча с преподавателями ВУЗов, проведение интервью о научных проектах;
— в рамках реализации проекта «Детская библиотека» встреча с читателями и обсуждение прочитанной литературы на тему «Читающий человек – успешный человек»;
— проведение спортивных игр «Национальная игра – сокровище нации» совместно с образовательными организациями для укрепления здоровья и благополучия учащихся на основе проекта «Национальная школьная Лига»;
— беседы с учащимися на темы «Сказка, которую я читал», «О добропорядочности» с целью реализации проекта «Читающая школа»;
— проведение родительских собраний на темы «Честь девушки – честь нации», «Роль отца в воспитании детей», «Семьи, богатые на таланты» в рамках реализации проекта «Школа родителей»;
— организовать мероприятия по формированию правовой грамотности и правовой культуры.
В городском отделе образования отметили, что в ближайших планах также предусмотрены аналогичные мероприятия для школьников Актау.
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