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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 08:03

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В Мангистау выявлен один факт коронавируса из 39 случаев негриппозных инфекций

С начала года в Мангистауской области в эпидемиологическом сезоне уходящего года методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР) обследован 131 житель, выявлено 29 вирусов гриппа А/H3N2., в том числе один факт заболевания коронавирусом. Об этом рассказала Гульнар Куркинбаева, руководитель регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

Фото из открытых источников
Со слов главного государственного санитарного врача области, по сравнению с прошлым эпидемиологическим сезоном, уровень заболеваемости снизился в 2,1 раза.

- Эпидемиологический сезон острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа по области начался с 1 октября 2023 года. На сегодняшний день, 20 декабря, зарегистрировано 8 215 фактов ОРВИ и гриппа.
Случаи гриппа выявляются методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР) в вирусологической лаборатории Мангистауского областного центра санитарно-эпидемиологической экспертизы. На не гриппозные инфекции методом ПЦР было обследовано 102 человека, в 39 случаях даны положительные результаты, в том числе: аденовирус- девять, РС – 15, парагрипп 3 и 4, а также коронавирус и метапневмовирус – по одному случаю, риновирус – 11, - прокомментировала Гульнар Куркинбаева.

В сентябре этого года на вакцину против гриппа из местного бюджета было выделено 88 млн. 321 тыс. 500 тенге, получена вакцина «Гриппол плюс» (Россия) в объеме 90 000 доз.

С 1 октября начата плановая вакцинация против гриппа. В настоящее время вакцинацией охвачено 83 920 человек, в том числе из местного бюджета привито 83 642 жителей, платно - 278 человек. Число беременных женщин среди всех привитых-3 993, медицинских работников-8 498, привитых детей до 14 лет – 5 922.

Как сказала Гульнар Куркинбаева, среди привитых не было зарегистрировано поствакцинальных реакций и осложнений.

Что такое грипп?

Грипп – это вирусное заболевание верхних дыхательных путей, возникающее внезапно, проявляющееся такими симптомами, как жар, ломота во всем теле, головная боль, быстрая утомляемость, потеря аппетита, сухой кашель, а также боль или сухость в горле.

Каковы меры профилактики?

Сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте;
Пользовать маской в местах скопления людей;
Избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например - чихают или кашляют;
Регулярно тщательно мыть руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта;
Промывать полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта;
Регулярно проветривать помещение, в котором находитесь;
Регулярно делать влажную уборку в помещении, в котором находитесь;
Увлажнять воздух в помещении, в котором находитесь;
Есть как можно больше продуктов, содержащих витамин С.



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