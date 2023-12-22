В Мангистау выявлен один факт коронавируса из 39 случаев негриппозных инфекций

- Эпидемиологический сезон острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа по области начался с 1 октября 2023 года. На сегодняшний день, 20 декабря, зарегистрировано 8 215 фактов ОРВИ и гриппа.

Случаи гриппа выявляются методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР) в вирусологической лаборатории Мангистауского областного центра санитарно-эпидемиологической экспертизы. На не гриппозные инфекции методом ПЦР было обследовано 102 человека, в 39 случаях даны положительные результаты, в том числе: аденовирус- девять, РС – 15, парагрипп 3 и 4, а также коронавирус и метапневмовирус – по одному случаю, риновирус – 11, - прокомментировала Гульнар Куркинбаева.



Со слов главного государственного санитарного врача области, по сравнению с прошлым эпидемиологическим сезоном, уровень заболеваемости снизился в 2,1 раза.В сентябре этого года на вакцину против гриппа из местного бюджета было выделено 88 млн. 321 тыс. 500 тенге, получена вакцина «Гриппол плюс» (Россия) в объеме 90 000 доз.С 1 октября начата плановая вакцинация против гриппа. В настоящее время вакцинацией охвачено 83 920 человек, в том числе из местного бюджета привито 83 642 жителей, платно - 278 человек. Число беременных женщин среди всех привитых-3 993, медицинских работников-8 498, привитых детей до 14 лет – 5 922.Как сказала Гульнар Куркинбаева, среди привитых не было зарегистрировано поствакцинальных реакций и осложнений.Грипп – это вирусное заболевание верхних дыхательных путей, возникающее внезапно, проявляющееся такими симптомами, как жар, ломота во всем теле, головная боль, быстрая утомляемость, потеря аппетита, сухой кашель, а также боль или сухость в горле.Сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте;Пользовать маской в местах скопления людей;Избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например - чихают или кашляют;Регулярно тщательно мыть руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта;Промывать полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта;Регулярно проветривать помещение, в котором находитесь;Регулярно делать влажную уборку в помещении, в котором находитесь;Увлажнять воздух в помещении, в котором находитесь;Есть как можно больше продуктов, содержащих витамин С.