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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 09:49

Просмотров: 373

Аналитики: у педагогов Мангистау наименьшая зарплата в стране

Среднемесячная номинальная заработная плата в сфере образования в третьем квартале текущего года составляла 247,4 тыячи тенге по стране. В Мангистауской области педагоги получали меньше всего – 216,2 тысячи тенге. Об этом сообщается на аналитическом информационном портале Ranking.kz.

Иллюстративное фото с сайта mgpu.ru
Заработная плата в сфере образования в третьем квартале этого года составляла 247,4 тысячи тенге – это на 11% больше, чем в прошлом году. С учётом инфляции покупательная способность зарплат снизилась на 1,7 %.

В региональном разрезе больше всего педагоги получали в столице: 338,7 тысячи тенге - на 5,7 тысячи тенге меньше, чем годом ранее. В тройку лидирующих регионов вошли Алматы (279,1 тысячи тенге) и Костанайская область (279 тысячи тенге).

Меньше всего работники сферы образования получали в Мангистауской области - 216,2 тысячи тенге.

Аналитики: у педагогов Мангистау наименьшая зарплата в стране


В целом, в третьем квартале 2023 года в сфере образования были заняты 1,2 миллиона человек - на 2,8% больше, чем годом ранее.



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