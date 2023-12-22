Аналитики: у педагогов Мангистау наименьшая зарплата в стране

Заработная плата в сфере образования в третьем квартале этого года составляла 247,4 тысячи тенге – это на 11% больше, чем в прошлом году. С учётом инфляции покупательная способность зарплат снизилась на 1,7 %.В региональном разрезе больше всего педагоги получали в столице: 338,7 тысячи тенге - на 5,7 тысячи тенге меньше, чем годом ранее. В тройку лидирующих регионов вошли Алматы (279,1 тысячи тенге) и Костанайская область (279 тысячи тенге).Меньше всего работники сферы образования получали в Мангистауской области - 216,2 тысячи тенге.В целом, в третьем квартале 2023 года в сфере образования были заняты 1,2 миллиона человек - на 2,8% больше, чем годом ранее.