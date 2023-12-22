Около 976 миллиардов тенге инвестиций вложили в Мангистау

- Отметим, что в 2023 году в сфере обрабатывающей промышленности реализовано восемь проектов на общую стоимость девять миллиардов тенге с созданием порядка 300 новых рабочих мест. Среди них - мясокомбинат, металлопрокат, спецоборудование и техника, железобетон, полиэтилен, антифриз. До конца года планируется создать 70 рабочих мест. Планируется реализация двух проектов на общую сумму семь миллиардов тенге, - говорится в сообщении центра общественных коммуникаций.

В этом году в регион в основной капитал привлекли 976,1 миллиарда инвестиций. Индекс физического объема составил 144 процента. Из этого числа, объем частных вложений составил 923,2 миллиарда тенге. За аналогичный период прошлого года было привлечено 634,2 миллиарда тенге инвестиций.Оказалось, что предполагаемый объем в плане – 653,7 миллиарда тенге – перевыполнили: отмечено исполнение целевого индикатора в размере 128,3 процента, то есть перевыполнение составило 28,3 процента.Исполнение годового плана (897,9 миллиарда тенге) согласно утвержденной декомпозиции целевого индикатора ИОК составило 108,7 процента. Согласно данному показателю, по темпам роста наш регион находится на передовых позициях. Следует отметить, что по республике область также занимает первое место среди регионов.По данным Национального банка, за первое полугодие текущего года в Мангистаускую область привлечено 438,6 миллиона долларов США прямых иностранных инвестиций, что на 32,8 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.