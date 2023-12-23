Что собрались сажать вдоль Ботанического сада в Актау

- В связи с холодами работы приостановлены. Посадка ожидается ближе к весне, - сообщили в ТОО «Green City Aktau».

По словам жителей 8 микрорайона, напротив драматического театра имени Жантурина, вдоль Ботанического сада, выкопано около сотен лунок.Людям интересно, что собрались сажать озеленители зимой.На этот вопрос ответили в компании «Green City Aktau», ответственной по уходу за зелеными насаждениями в городе.Как оказалось, они намеревались пересадить уже прижившиеся и адаптированные айланты с набережной 14 и 15 микрорайонов и по периметру 4 микрорайона вдоль Ботанического сада. Они разрослись и мешают друг другу.