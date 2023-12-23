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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:25

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Что собрались сажать вдоль Ботанического сада в Актау

Заготовленные лунки у Ботанического сада озадачили горожан.

Фото жителей 8 микрорайона
По словам жителей 8 микрорайона, напротив драматического театра имени Жантурина, вдоль Ботанического сада, выкопано около сотен лунок.

Что собрались сажать вдоль Ботанического сада в Актау


Людям интересно, что собрались сажать озеленители зимой.

Что собрались сажать вдоль Ботанического сада в Актау


На этот вопрос ответили в компании «Green City Aktau», ответственной по уходу за зелеными насаждениями в городе.

Как оказалось, они намеревались пересадить уже прижившиеся и адаптированные айланты с набережной 14 и 15 микрорайонов и по периметру 4 микрорайона вдоль Ботанического сада. Они разрослись и мешают друг другу.

- В связи с холодами работы приостановлены. Посадка ожидается ближе к весне, - сообщили в ТОО «Green City Aktau».



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