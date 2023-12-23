Елку зажгли в Актау: а как в других городах?

Фото предоставили в городской администрации
Собравшиеся горожане и гости города пришли лицезреть зажжение красочных огней на главной 15-метровой новогодней елке Актау на набережной у амфитеатра.
Церемония сопровождалась концертной программой с участием артистов, танцоров, аниматоров и викториной с подарками. Здесь же присутствовал аким Актау Улугбек Тналиев.
Lada.kz решила посмотреть новогодних красавиц в нескольких городах Казахстана и в других странах.
Кстати, в Астане церемония зажжения огней 25-метровой ели прошла у сферы международного выставочного центра EXPO еще 17 декабря, и ее посетили около 5000 человек. Здесь был организован концерт, горки, каток и фотозоны.
В Алматы торжественное мероприятие прошло на площади Абая 20 декабря. Перед 20-метровой елью залили каток, разбавив различными снежными композициями.
А главную 30-метровую елку в Павлодаре зажгли также, как и у нас, сегодня, 23 декабря.
Огни на главной 23-метровой елке на центральной площади Костаная загорелись 20 декабря. Удивительно, что Дед Мороз здесь разъезжал на санях с лошадью.
В Усть-Каменогорске елка засияла огнями вчера, 22 декабря. Вокруг елки красуются фигуры 12 символов года.
В Москве же, к примеру, установили настоящую ель.
А вот в Санкт-Петербурге церемония зажжения прошла 20 декабря на Дворцовой площади.
В Ашхабаде зажжение огней на 44-метровой елке прошло 18 декабря. Она, к слову, сделана из пихтовых веток и считается самой высокой среди главных красавиц стран СНГ.
Церемония сопровождалась концертной программой с участием артистов, танцоров, аниматоров и викториной с подарками. Здесь же присутствовал аким Актау Улугбек Тналиев.
Lada.kz решила посмотреть новогодних красавиц в нескольких городах Казахстана и в других странах.
Кстати, в Астане церемония зажжения огней 25-метровой ели прошла у сферы международного выставочного центра EXPO еще 17 декабря, и ее посетили около 5000 человек. Здесь был организован концерт, горки, каток и фотозоны.
В Алматы торжественное мероприятие прошло на площади Абая 20 декабря. Перед 20-метровой елью залили каток, разбавив различными снежными композициями.
А главную 30-метровую елку в Павлодаре зажгли также, как и у нас, сегодня, 23 декабря.
Огни на главной 23-метровой елке на центральной площади Костаная загорелись 20 декабря. Удивительно, что Дед Мороз здесь разъезжал на санях с лошадью.
В Усть-Каменогорске елка засияла огнями вчера, 22 декабря. Вокруг елки красуются фигуры 12 символов года.
В Москве же, к примеру, установили настоящую ель.
А вот в Санкт-Петербурге церемония зажжения прошла 20 декабря на Дворцовой площади.
В Ашхабаде зажжение огней на 44-метровой елке прошло 18 декабря. Она, к слову, сделана из пихтовых веток и считается самой высокой среди главных красавиц стран СНГ.
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