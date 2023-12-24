«Подарки хвостикам»: акция продолжается в Актау

Сборы продлятся до 30 декабря по адресу: 26 микрорайон, дом №31.



Что можно передать: корм сухой/влажный, крупы, ошейники, поводки, витамины для животных, миски, впитывающие пеленки, глистогонные препараты, теплую одежду для щенков, игрушки, лотки и наполнитель.



Контактный номер для уточнения места сбора: 8 705 748 2585.