Ждать ли жителям Актау новогодний салют

Праздничный салют в Актау в 2016 году. Фото из архива Lada.kz
В акимате Актау сообщили, что за организацию праздничного салюта в этом году отвечает КДК имени Абая.
Директор культурно-досугового комплекса им. Абая Амирхан Кулбаев рассказал, что праздничный фейерверк будет 31 декабря.
В КДК имени Абая отметили, что на организацию салюта из бюджета выделили 3 миллиона тенге.
Директор культурно-досугового комплекса им. Абая Амирхан Кулбаев рассказал, что праздничный фейерверк будет 31 декабря.
- В честь праздника 31 декабря в 00:00 будет запущен салют. Также на набережной в 15 микрорайоне у амфитеатра будет установлен LED экран, по нему будет проходить трансляция новогодних выступлений звёзд республики. Начнётся трансляция в 18:00 и продлится до 00:00, - рассказал Амирхан Кулбаев.
В КДК имени Абая отметили, что на организацию салюта из бюджета выделили 3 миллиона тенге.
Оставьте свой комментарий первым.