Ждать ли жителям Актау новогодний салют

- В честь праздника 31 декабря в 00:00 будет запущен салют. Также на набережной в 15 микрорайоне у амфитеатра будет установлен LED экран, по нему будет проходить трансляция новогодних выступлений звёзд республики. Начнётся трансляция в 18:00 и продлится до 00:00, - рассказал Амирхан Кулбаев.

В акимате Актау сообщили, что за организацию праздничного салюта в этом году отвечает КДК имени Абая.Директор культурно-досугового комплекса им. Абая Амирхан Кулбаев рассказал, что праздничный фейерверк будет 31 декабря.В КДК имени Абая отметили, что на организацию салюта из бюджета выделили 3 миллиона тенге.