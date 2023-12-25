В Актау прошла Ёлка для особенных детей

- Сегодня мы собрались на такой замечательный праздник, чтобы подвести итоги года. В рамках акции дети и родители предварительно заполнили анкеты. В итоге сегодня участники праздничного мероприятия получили желанные призы. Спасибо спонсорам. Хочу также сказать, что наши горожане тоже всегда готовы протянуть руку доброй помощи. Мы очень рады тому, что обычные простые жители города очень добросердечные, очень эмпатичные. Мы организуем аналогичные мероприятия для создания инклюзивного общества. Этих детей я всегда называю детьми с безграничными возможностями. Ведь они очень талантливы, участвуют и в спортивных мероприятиях. Некоторые из наших детей входят в состав команды бочча (паралимпийский вид спорта). В творческом плане дети тоже очень талантливы, они поют, танцуют. Сегодня радости детей нет предела. Такие мероприятия вдохновляют всех их, заряжают энергией, - говорит Карлыгаш Альмухамбетова.

- Сегодняшняя елка прошла замечательно. Мы получили незабываемые впечатления. Мой сын активно занимается спортом. Он двукратный чемпион Казахстана по бочче. Еще раз поздравляю всех с Новым годом. Пусть каждый ребенок выздоровеет. Спасибо организаторам, - поделилась Ырысгуль Кожабекова.



Данное мероприятие состоялось в рамках благотворительного проекта «Ұлы Дала - 1000 игі іс» (Великая степь - 1000 добрых дел), сообщает Центр общественных коммуникаций.По словам директора филиала Республиканского общественного объединения «Союз родителей особых детей» Карлыгаш Альмухамбетовой, в обществе очень важно оказывать поддержку родителям и детям с особыми возможностями.Участницей мероприятия также стала Ырысгуль Кожабекова - мама необычного ребенка. Ее сыну 9 лет. У него диагностирована средняя степень детского церебрального паралича. Мама особенного мальчика говорит, что у сына уже год наблюдаются положительная динамика в состоянии здоровья и он с большим интересом участвует в самых разных мероприятиях.Стоит отметить, что спонсоры, оказавшие поддержку в рамках мероприятия, получили благодарственные письма.