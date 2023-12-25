В Актау обокрали гараж с инструментами на крупную сумму денег

- Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по статье 188 УК РК (кража). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В интересах следствия иные сведения не разглашаются, - сообщили в полиции.

По данным полиции, материальный ущерб составил 5 миллионов тенге.Сотрудниками отдела криминальной полиции задержан 44-летний подозреваемый, по предварительным данным, причастный к краже.