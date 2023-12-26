Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 26 Декабря
+6...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 457.63 KZT
  • €1 = 503.99 KZT
  • 1 RUB = 4.98 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 10:19

Просмотров: 1021

Внутренние автомобильные дороги построены в 19 микрорайоне Актау

В 19 микрорайоне города Актау проведены работы по строительству внутренних автомобильных дорог. В настоящее время ведутся работы по строительству пешеходных дорожек, сообщили в пресс-службе акима Актау.

Фото пресс-службы акимата города Актау
На автомобильных дорогах установлены семь водосливов. Аким города Улугбек Тналиев проследил за проводимыми работами и проверил строительство дороги между жилыми комплексами «Батыс» и «Royal House», которую строят по просьбе жителей. Ранее в октябре глава города встречался с горожанами, которые высказали ряд претензий администрации Актау, в том числе недовольства касались отсутствия в микрорайоне дорог.

«В соответствии с просьбами жителей мы сегодня выполняем соответствующие работы. Всего в 19 микрорайоне проложена асфальтовая дорога протяжённостью 2968 метров. Построены пешеходные дорожки длиной 5936 метров. Все работы выполнены подрядным учреждением. Со стороны жителей был озвучен вопрос касательно дороги между жилым комплексом «Батыс» и жилым комплексом «Royal House». Согласно вашим запросам работа ведётся, данная задача будет выполнена. У меня есть одна просьба к гражданам, так как мы будем проводить работы по установке дорожных знаков и разметке дорожных линий, поэтому просим вас соблюдать правила дорожного движения, - сообщил глава города Улугбек Тналиев.

Также аким города ознакомился со строительством блочно-модульной котельной, построенной в 19 микрорайоне, и школы, строящейся в рамках проекта «Комфортная школа».



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика