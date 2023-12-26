Внутренние автомобильные дороги построены в 19 микрорайоне Актау

«В соответствии с просьбами жителей мы сегодня выполняем соответствующие работы. Всего в 19 микрорайоне проложена асфальтовая дорога протяжённостью 2968 метров. Построены пешеходные дорожки длиной 5936 метров. Все работы выполнены подрядным учреждением. Со стороны жителей был озвучен вопрос касательно дороги между жилым комплексом «Батыс» и жилым комплексом «Royal House». Согласно вашим запросам работа ведётся, данная задача будет выполнена. У меня есть одна просьба к гражданам, так как мы будем проводить работы по установке дорожных знаков и разметке дорожных линий, поэтому просим вас соблюдать правила дорожного движения, - сообщил глава города Улугбек Тналиев.



На автомобильных дорогах установлены семь водосливов. Аким города Улугбек Тналиев проследил за проводимыми работами и проверил строительство дороги между жилыми комплексами «Батыс» и «Royal House», которую строят по просьбе жителей. Ранее в октябре глава города встречался с горожанами, которые высказали ряд претензий администрации Актау, в том числе недовольства касались отсутствия в микрорайоне дорог.Также аким города ознакомился со строительством блочно-модульной котельной, построенной в 19 микрорайоне, и школы, строящейся в рамках проекта «Комфортная школа».