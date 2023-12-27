Куда и до какого числа сдавать декларацию, напомнили в департаменте госдоходов Мангистау

«Декларацию об активах и обязательствах можно представить в электронном виде через Кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz), Портал «электронного правительства» (egov.kz), а также через мобильные приложения eSalyk Azamat и eGov mobile. Более того, на текущий момент реализована возможность предоставления данной декларации через мобильное приложение Halyk Народного банка», - сообщили на разъяснительном семинаре в Департаменте госдоходов.

На третьем этапе во всеобщее декларирование войдут индивидуальные предприниматели, руководители и учредители юридических лиц и их супруги.В первый год вхождения в систему всеобщего декларирования представляется Декларация об активах и обязательствах (форма 250.00). В последующие годы представляется Декларация о доходах и имуществе (форма 270.00). Декларация предоставляется по месту жительства (пребывания), дата сдачи на электронном или бумажном носителе - не позднее 15 сентября 2024 года.До заполнения Декларации налогоплательщик может проверить достоверность сведений, подлежащих декларированию, самостоятельно пройдя на сайты уполномоченных органов, а также сделав запрос в Республиканскую нотариальную палату. На платформе единого республиканского номера 1414 запущен Контакт центр для разъяснений всеобщего декларирования.Подробная информация опубликована на официальном сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (kgd.gov.kz) в разделе «Всеобщее декларирование».Кроме того, еженедельно по средам в сети инстаграм Департамента государственных доходов проводится zoom-конференции в формате «вопрос-ответ».