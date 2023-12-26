Цены на мандарины сравнили в Актау и других городах Казахстана

Фото с сайта bogatyr.club
Как сообщает Kazinform, по сравнению с прошлым годом объёмы поставок мандаринов в Казахстан значительно возросли.
Самая высокая цена на мандарины зафиксирована в северных регионах страны: в Астане и Павлодарской области. Там максимальная стоимость неотъемлемого праздничного атрибута составила 1800 тенге. Дешевле всего мандарины можно приобрести на юге Казахстана: в Алматинской, Туркестанской областях, а также в Алматы и Шымкенте. В Актау цены на мандарины начинаются от 750 тенге и достигают 1300 тенге за килограмм. Это средний показатель.
Как сообщили в Комитете государственных доходов, основными поставщиками мандаринов в Казахстан являются Китай, Пакистан и Турция. В этом году в январе-октябре в республику импортировано 51 969,9 тонны цитрусовых и экзотических фруктов на сумму 35 607,2 долларов США.
Самая высокая цена на мандарины зафиксирована в северных регионах страны: в Астане и Павлодарской области. Там максимальная стоимость неотъемлемого праздничного атрибута составила 1800 тенге. Дешевле всего мандарины можно приобрести на юге Казахстана: в Алматинской, Туркестанской областях, а также в Алматы и Шымкенте. В Актау цены на мандарины начинаются от 750 тенге и достигают 1300 тенге за килограмм. Это средний показатель.
Как сообщили в Комитете государственных доходов, основными поставщиками мандаринов в Казахстан являются Китай, Пакистан и Турция. В этом году в январе-октябре в республику импортировано 51 969,9 тонны цитрусовых и экзотических фруктов на сумму 35 607,2 долларов США.
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