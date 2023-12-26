Более 2 млн тенге за информацию о коррупции получили 10 жителей Мангистау

Сумма денежных средств выплачена в соответствии с Правилами поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих (оказавших) содействие в противодействии коррупции.



Биржан Хайруллин рассказал, что в прошлом году поощрены четыре человека, которые получили вознаграждение в размере 800 тыс. тенге, а в текущем году данный показатель вырос более чем в два раза.



- Вышеуказанное свидетельствует о том, что у населения области повысилась правовая грамотность и формируется нулевая терпимость к проявлениям коррупции. Следует отметить, что защита лиц, сообщивших о факте коррупции, осуществляется надлежащим образом на законодательном уровне. Изменения, внесённые 3 января текущего года в настоящее законодательство, основаны на защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях, - сообщил Биржан Хайруллин.



Размеры единовременного денежного вознаграждения лицам, сообщившим о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказавшим содействие в противодействии коррупции, выглядят следующим образом (расчеты по стоимости МРП в 2023 году - 3450 тенге, прим. автора):



- по административным делам о коррупционных правонарушениях-30 МРП (103 500 тенге);

- по менее тяжким коррупционным уголовным делам - 40 МРП (138 000 тенге);

- по коррупционным уголовным делам средней тяжести-50 МРП (172500 тенге);

- по тяжким коррупционным уголовным делам-70 МРП (241 500 тенге);

- по особо тяжким коррупционным уголовным делам-100 МРП (345 000 тенге);

- при сумме взятки или причиненного ущерба более 1000 МРП (3 450 000 тенге)

- единовременное денежное вознаграждение составляет 10% от указанной суммы, но не более 4000 МРП (13 800 000 тенге).



В случае, если Вы столкнулись с фактами коррупции, просим связаться по номеру Call-Центра Агентства - 1424 или в дежурную часть Антикоррупционной службы по Мангистауской области по телефону 8 (7292) 319110.