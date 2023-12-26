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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 19:14

Просмотров: 1297

Аким Актау поручил руководителям КСК и ОСИ отчитываться в социальных сетях

Аким города Улугбек Тналиев уверен, что цифровизация обслуживающих компаний позволит наладить взаимосвязь между ними и потребителями. Он поручил создать специальный список КСК по домам с номерами телефонов для удобной рассылки в мессенджерах и поручил руководителям КСК создать и вести страницы в социальных сетях, чтобы хотя бы таким образом отчитываться о планах и проделанной работе перед собственниками, сообщает пресс-служба акима города.

Фото пресс-службы акимата города Актау
В акимате Актау состоялось совещание с отделом жилищной инспекции по коммунальным вопросам. Аким города дал ряд конкретных поручений ответственному отделу по жилищным вопросам.

На совещании глава города Улугбек Тналиев поручил подготовить перечень всех организаций, занимающихся обслуживанием жилых домов в городе, отделу жилищной инспекции.

«При посещении ряда микрорайонов города я заметил, что со стороны жителей есть недовольство обслуживающими учреждениями. Многие из этих учреждений не проводят собрания с населением и не выполняют обязательную уборку жилых помещений. За выполнением обязанностей всеми обслуживающими учреждениями города должна следить городская жилищная инспекция. КСК, ОСИ не должны быть бессильны при возникновении проблем среди жителей. Обслуживающим учреждениям необходимо своевременно решать проблемы населения. Учреждения общего обслуживания (КСК, ОСИ) должны знать свои обязанности, а жители должны знать свои права и работать совместно. Необходимо составить список всех учреждений, обслуживающие жилые дома. В списке указать, какое обслуживающее учреждение несет ответственность за каждый дом, и отчитывается ли он перед населением. Данный список должен быть размещён в «телеграм-чате акимата Мангистауской области». Кроме того, все учреждения, предоставляющие услуги, должны иметь свои собственные страницы в социальных сетях. На этой странице должна быть отражена проделанная работа, и жители могли задавать свои вопросы», - сказал аким города Улугбек Тналиев.


По словам председателя объединения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Қамқор қауымдастығы» Тилепа Баймагамбетова, замечания относительно отчётности со стороны некоторых представителей учреждений по обслуживанию жилых домов, действительно, есть. По его словам, некоторые из них даже не знают, как отчитываться перед населением.

«Некоторые представители учреждений по обслуживанию жилых домов не отчитываются, другие даже не знают, как отчитываться. В связи с этим составлен список из 14 вопросов, включающий вопросы, связанные с работой учреждения. По проверочному листу необходимо проверить все обслуживающие учреждения. Это в компетенции жилищной инспекции», - сказал председатель объединения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Қамқор қауымдастығы» Тилеп Баймагамбетов.



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Комментарии ( 3 )

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57250 (Посетители) Сегодня, 21:49
то что многие не знают про отчетность. Но как Жэк или КСК или ОСИ работать будут, если жители не платят по 5 и более лет за услуги. И какой там будет работать специальст
 
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  • 57250
  • ЁмоЁ
  • rastolkuy
 808 (Посетители) Сегодня, 20:49
Меня допустим крайней степени возмущает, то что не понятно на что тратятся плата за этот КСК? Почему этот КСК не указывает конкретно на что уходят деньги? Это надо обязать, чтоб жильцам конкретно отчёт за оплату давали!
 
 

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