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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 08:27

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Красота без жертв: врачи-эпидемиологи Мангистау призывают женщин быть бдительными в салонах красоты

В преддверии Нового года женская половина области будет посещать салоны красоты, чтобы выглядеть красиво за праздничным столом. Что нужно знать при посещении таких общественных мест? Свои рекомендации дала Гульнар Куркинбаева, руководитель регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля области.

Фото из открытых источников
Со слов Гульнар Куркинбаевой, в уходящем году в Мангистауской области на деятельность салонов красоты не поступало никаких жалоб. Однако главный государственный санитарный врач региона напомнила женщинам, что нужно знать при посещении салонов красоты.

Многие салоны красоты продают профессиональные косметические продукты, а также проводят процедуры. Для деловых женщин, у которых мало времени, это хорошая возможность получить в одном месте всё необходимое: уход, советы и косметику. Кроме того, вы можете сами увидеть предлагаемые продукты перед покупкой. Между тем, как подчеркнула Гульнар Куркинбаева, при выборе салона красоты обязательно следует уделять первоочередное внимание чистоте и безопасности.

- После каждого посетителя инструменты должны обрабатываться специальными растворами, с соблюдением всех санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил. Список наиболее распространённых заболеваний в салонах красоты включает грибковые заболевания, герпес, стафилококковые инфекции и гепатит С. Чтобы заразиться этими заболеваниями, достаточно иметь кожные заболевания во время процедур, подвергнуться повторному использованию инструментов, с которыми мастера работали с предыдущим клиентом. Заболевания могут передаваться через ванночку для ногтей и от пилок для ногтей. Вероятность заразиться намного выше даже при обслуживании с использованной расческой, - комментирует руководитель департамента.


Косметические услуги, как говорит Гульнар Куркинбаева, должны проводиться в соответствии с требованиями санитарных правил при наличии не менее трех комплектов. Все этапы манипуляции, при которых возможно повреждение кожи, слизистых оболочек, должны обеспечивать безопасность клиента.

- С целью профилактики парентеральных гепатитов и заражения вирусом иммунодефицита человека, все манипуляции, при которых происходит заражение кровью, должны проводиться в резиновых перчатках. Инструменты, используемые для косметических манипуляций, после каждого клиента должны очищаться от биологических отходов, а затем помещаться в дезинфицирующий раствор. По окончании дезинфекции инструменты перед стерилизацией очищают, сушат в сушильном шкафу, а затем стерилизуют. К выбору салона нужно отнестись серьезно, так как вы не только сможете выйти из салона красивой, но и предотвратите случаи, которые могут нанести вред вашему здоровью, - рекомендует главный государственный санитарный врач области.



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