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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:46

Просмотров: 341

К местности Удек Тупкараганского района подводятся газовые сети

В местности Удек, относящейся к агрозоне Саубет Тупкараганского района, подводится газопровод, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу района.

Фото ЦОК региона
По словам заместителя акима Тупкараганского района Дидарбека Жантуарова, работа по прокладке газопровода в местности Удек уже проводится.

К местности Удек Тупкараганского района подводятся газовые сети


- Ранее поднимался вопрос о подведении инженерных сетей к данному месту. Работы ведет подрядная организация ТОО «АБТМ». Реализация проекта позволит жителям и предпринимателям проводить свою работу в агрозоне. Кроме того, ведется работа по энергообеспечению местности Удек. Ее планируется завершить в ближайшее время. На данный момент мероприятия по проведению газопровода и электросетей завершены на 80 процентов, - сказал Дидарбек Жантуаров.



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