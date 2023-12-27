К местности Удек Тупкараганского района подводятся газовые сети

- Ранее поднимался вопрос о подведении инженерных сетей к данному месту. Работы ведет подрядная организация ТОО «АБТМ». Реализация проекта позволит жителям и предпринимателям проводить свою работу в агрозоне. Кроме того, ведется работа по энергообеспечению местности Удек. Ее планируется завершить в ближайшее время. На данный момент мероприятия по проведению газопровода и электросетей завершены на 80 процентов, - сказал Дидарбек Жантуаров.

По словам заместителя акима Тупкараганского района Дидарбека Жантуарова, работа по прокладке газопровода в местности Удек уже проводится.