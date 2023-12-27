Каким будет 2024 год для Актау? Прогноз нумеролога о прежних ошибках, энергии денег и смене власти

- Город обладает выдающейся энергией денег, что можно охарактеризовать как не просто хорошую, а отличную. Однако, как именно эта энергия будет использована и распределена, представляет собой ключевой вопрос. В отношении жителей, несмотря на существующие трудности в городе, они проявляют высокий уровень дружелюбия, доброты, мудрости и общительности. Анализ даты рождения города подтвердил сильную энергетику, которая не терпит лжи и обмана, - рассказала нумеролог.

- Прогноз на 2024 год предвещает необходимость совершения жертв для достижения улучшений в жизни города. Эти жертвы будут связаны с предшествующими действиями, и город будет расплачиваться за ошибки и неправильные решения из прошлого. Возможно, город будет зависеть от поддержки внешних организаций. Обещания и сделки, заключенные в 2024 году, будут подвергнуты колебаниям. Ожидается замедленное разрешение различных вопросов, возможны изменения в областях налогообложения, юриспруденции, финансовой сфере и в сфере духовного развития, - отметила эксперт.

- Одной из ключевых потребностей города и жителей Актау в следующем году станет правильное распределение финансов. В 2024 году также возможна смена власти, что может внести свои коррективы в текущую обстановку, - подытожила нумеролог.

Как рассказала нумеролог Ирина Елхимова, даже без применения нумерологии видно, что Актау богат недрами. В городе существует благоприятная энергия для развития различных сфер бизнеса, так как город имеет хорошую энергию денег.Нумеролог отметила, что на горизонте намечаются изменения, однако решение вопросов может потребовать больше времени, чем было предвидено.