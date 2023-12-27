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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:26

Просмотров: 1115

Каким будет 2024 год для Актау? Прогноз нумеролога о прежних ошибках, энергии денег и смене власти

Нумеролог Ирина Елхимова специально для Lada.kz сделала прогноз на 2024 год для Актау по дате рождения города. Эксперт рассказала, какие изменения ждут жителей Актау.

Коллаж редакции
Актау несет энергию денег!

Как рассказала нумеролог Ирина Елхимова, даже без применения нумерологии видно, что Актау богат недрами. В городе существует благоприятная энергия для развития различных сфер бизнеса, так как город имеет хорошую энергию денег.

- Город обладает выдающейся энергией денег, что можно охарактеризовать как не просто хорошую, а отличную. Однако, как именно эта энергия будет использована и распределена, представляет собой ключевой вопрос. В отношении жителей, несмотря на существующие трудности в городе, они проявляют высокий уровень дружелюбия, доброты, мудрости и общительности. Анализ даты рождения города подтвердил сильную энергетику, которая не терпит лжи и обмана, - рассказала нумеролог.


Актау придется чем-то жертвовать!

- Прогноз на 2024 год предвещает необходимость совершения жертв для достижения улучшений в жизни города. Эти жертвы будут связаны с предшествующими действиями, и город будет расплачиваться за ошибки и неправильные решения из прошлого. Возможно, город будет зависеть от поддержки внешних организаций. Обещания и сделки, заключенные в 2024 году, будут подвергнуты колебаниям. Ожидается замедленное разрешение различных вопросов, возможны изменения в областях налогообложения, юриспруденции, финансовой сфере и в сфере духовного развития, - отметила эксперт.


Жителя Актау придется научиться правильно распределять финансы!

Нумеролог отметила, что на горизонте намечаются изменения, однако решение вопросов может потребовать больше времени, чем было предвидено.

- Одной из ключевых потребностей города и жителей Актау в следующем году станет правильное распределение финансов. В 2024 году также возможна смена власти, что может внести свои коррективы в текущую обстановку, - подытожила нумеролог.



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Комментарии ( 6 )

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Макс С. (Посетители) Сегодня, 18:19
Бюджет на следующие года будет согласован с гадалкой на кофейной гуще.
Соответственно необходимо объявить конкурс на госзакупки кофе и чашки.
 
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Placida (Посетители) Сегодня, 17:40
Альфарий,
это когда власти не способны озвучить свои планы и сроки их исполнения, на помощь приходят нумерологи, экстрасенсы))
 
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motor (Посетители) Сегодня, 17:18
Неужели народ верит этому, чушь какая
 
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тишка (Посетители) Сегодня, 17:08
Такой прогноз и я могу дать, ничего существенного, вся инфо из анализа СМИ))))
 
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 maksimsh (Посетители) Сегодня, 15:55
Вроде не 1апреля nevizhu
 
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 Альфарий (Посетители) Сегодня, 15:39
Аа давайте ещё на кишках барана погадаем)))) ржу нимагу))) 21 мать его век)))
 
 

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