Сколько стоит новогоднее детское чудо в Актау?

Журналисты Lada.kz сделали для вас подборку новогодних шоу, спектаклей, утренников, куда можно сводить детей и подарить им немного счастья и чудес. А также узнали во сколько обойдётся сладкий новогодний подарок и заказ поздравления Деда Мороза и Снегурочки домой.В супермаркетах города представлен обширный ассортимент сладких подарков на все вкусы и в различных ценовых категориях.Цены на сладкие подарки различаются в зависимости от их веса, начиная от 900 тенге и достигая до 6-7 тысяч тенге (это не предел).Жители Актау могут сводить своего ребенка на новогодние утренники и спектакли, которые проводятся в областном кукольном театре, культурно-досуговом комплексе имени Абая и в музыкально-драматическом театре им. Нурмухана Жантурина.Стоимость билетов варьируется от 500 до 2000 тенге.Также новогодние шоу проходят в некоторых кафе города. Стоимость 3000-7000 тенге.Поздравление Деда Мороза и Снегурочки на дому жителям Актау обойдется от 10 до 25 тысяч тенге.