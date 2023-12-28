Как будут работать ЦОНы и спецЦОН Мангистау в праздничные дни

- С 3 января ЦОНы и спецЦОН Мангистау возобновят работу в обычном режиме. Госкорпорация поздравляет вас с наступающим Новым годом и желает вам счастья и благополучия!, - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что 1 и 2 января ЦОНы и спецЦОН Мангистау работать не будут.Напомним, что в будние дни центры принимают граждан с 9:00 до 18:00. Дежурные ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00 и в субботу с 09:00 до 13:00.