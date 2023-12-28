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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:34

Просмотров: 765

Номер горячей линии по коммунальным вопросам в Мангистау в новогодние праздничные дни

В акимате Мангистауской области предоставили номер горячей линии, куда могут обратиться с жалобой жители по коммунальным вопросам в новогодние праздничные дни.

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В акимате региона отметили, что в предпраздничные и праздничные новогодние дни будет работать номер горячей линии Мангистауского областного управления жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Номер горячей линии по коммунальным вопросам в Мангистау в новогодние праздничные дни


Жители региона в случае возникновения нештатной ситуации в части содержания многоквартирных домов и нарушения качества предоставления коммунальных услуг могут в новогодние праздники обратиться по телефону горячей линии: 46-24-10.

Функционировать номер горячей линии, как заверили в акимате области, будет круглосуточно.



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Комментарии ( 2 )

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Лиана Рязанцева (Журналисты) Сегодня, 15:03
motor, Добрый день. Номер горячей линии: 46-24-10 работает на постоянной основе, в праздничные дни будет работать круглосуточно!
 
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motor (Посетители) Сегодня, 13:43
Этот номер горячей линии: 46-24-10 на постоянной основе, или только во время праздников?
 
 

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