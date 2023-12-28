Номер горячей линии по коммунальным вопросам в Мангистау в новогодние праздничные дни

В акимате региона отметили, что в предпраздничные и праздничные новогодние дни будет работать номер горячей линии Мангистауского областного управления жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).Жители региона в случае возникновения нештатной ситуации в части содержания многоквартирных домов и нарушения качества предоставления коммунальных услуг могут в новогодние праздники обратиться по телефону горячей линии:Функционировать номер горячей линии, как заверили в акимате области, будет круглосуточно.