На экологическом фестивале определили лучшего дворника в Актау

«Чем бы вы не занимались в жизни, необходимо добросовестно выполнять свою работу. В коммунальной сфере непросто. Но, наш труд играет важную роль в поддержании чистоты в городе. Я хочу сказать молодежи, что все начинается с каждого из нас. Ребенка нужно приучать к порядку с самого раннего возраста. За чистоту города отвечает каждый житель», - сказала Айнагүл Дауылбаева.



Вот уже 12 лет Айнагул Дауылбаева трудится в коммунальной сфере. Специалист, ответственная за уборку, стала победительницей в номинации «Лучший дворник» на экологическом фестивале «Caspiy winter eco fest», организованном неправительственной организацией «Эко Мангистау» при поддержке Актауского городского отдела внутренней политики и развития языков. Айнагүл Дауылбаева получила специальный диплом и приз.Напомним, за провал по ликвидации стихийных свалок в регионе заместителю акима грозит строгий выговор. Ранее корреспонденты Lada.kz сделали спецрепортаж о проблеме свалок в Мангистау.