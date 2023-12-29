Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 29 Декабря
+4...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 453.64 KZT
  • €1 = 504.77 KZT
  • 1 RUB = 5.01 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 09:18

Просмотров: 156

На экологическом фестивале определили лучшего дворника в Актау

Победитель фестиваля «Caspiy winter eco fest» в Актау, сотрудник коммунальной сферы Айнагүл Дауылбаева призвала молодежь с уважением относиться к окружающей среде и соблюдать чистоту, сообщает пресс-служба акимата города.

Фото пресс-службы акимата города Актау
Вот уже 12 лет Айнагул Дауылбаева трудится в коммунальной сфере. Специалист, ответственная за уборку, стала победительницей в номинации «Лучший дворник» на экологическом фестивале «Caspiy winter eco fest», организованном неправительственной организацией «Эко Мангистау» при поддержке Актауского городского отдела внутренней политики и развития языков. Айнагүл Дауылбаева получила специальный диплом и приз.

«Чем бы вы не занимались в жизни, необходимо добросовестно выполнять свою работу. В коммунальной сфере непросто. Но, наш труд играет важную роль в поддержании чистоты в городе. Я хочу сказать молодежи, что все начинается с каждого из нас. Ребенка нужно приучать к порядку с самого раннего возраста. За чистоту города отвечает каждый житель», - сказала Айнагүл Дауылбаева.

Напомним, за провал по ликвидации стихийных свалок в регионе заместителю акима грозит строгий выговор. Ранее корреспонденты Lada.kz сделали спецрепортаж о проблеме свалок в Мангистау.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика