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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 10:58

Просмотров: 947

Адайская лошадь стала национальным брендом Казахстана

Министерство юстиции Республики Казахстан запатентовало лошадь адайской породы, как новый национальный бренд. Об этом сообщил Талгат Уали, официальный представитель Министерства юстиции.

Фото предоставлено Министерством юстиции Республики Казахстан
Министерство юстиции РК запатентовало шесть новых пород Адайской лошади, как новый национальный бренд.

Адайская лошадь стала национальным брендом Казахстана


- На основании заключения государственной комиссии по апробации пород Министерства сельского хозяйства было зарегистрировано шесть новых пород Адайской лошади в качестве селекционного достижения Республики Казахстан, удостоверяющих исключительное право патентообладателя на использование селекционного достижения, его приоритет и авторство селекционера, - рассказал официальный представитель министерства юстиции.


Адайская лошадь стала национальным брендом Казахстана


В официальном бюллетене сведения о выдаче патентов опубликовали сегодня, 29 декабря.

Ранее, по итогам визита Главы государства в Мангистаускую область, Правительству было поручено оперативно провести работу по научному признанию и воспроизводству племенного животного лошади Адайской породы.

Адайская лошадь стала национальным брендом Казахстана

Адайская лошадь стала национальным брендом Казахстана



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Комментарии ( 3 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 14:56
Теперь главное чтобы они не передохли от бескормицы до получения патента.
 
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  • Ingul
 Космос (Посетители) Сегодня, 13:33
Разве можно назвать селекционной работой голодных бродящих по степи лошадей?
Вспомните, сколько трагических репортажей с измождёнными трупами лошадей мы видели здесь в Ладе. Бесхозные бродячие по дорогам, убивающие и калечащие людей в ДТП тощие лошади это сельхозселекция породы оказывается? Волновалась общественность, огромные суммы выделялись на корм. Мдааа...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • ЁмоЁ
  • Космос
  • Neo_459
  • Ingul
 jokerok (Посетители) Сегодня, 12:09
Это такие маленькие тощие лошади которые питаются газетами и пр. мусором?

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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