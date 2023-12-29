Адайская лошадь стала национальным брендом Казахстана

- На основании заключения государственной комиссии по апробации пород Министерства сельского хозяйства было зарегистрировано шесть новых пород Адайской лошади в качестве селекционного достижения Республики Казахстан, удостоверяющих исключительное право патентообладателя на использование селекционного достижения, его приоритет и авторство селекционера, - рассказал официальный представитель министерства юстиции.

Министерство юстиции РК запатентовало шесть новых пород Адайской лошади, как новый национальный бренд.В официальном бюллетене сведения о выдаче патентов опубликовали сегодня, 29 декабря.Ранее, по итогам визита Главы государства в Мангистаускую область, Правительству было поручено оперативно провести работу по научному признанию и воспроизводству племенного животного лошади Адайской породы.