Унесённая ветром: ёлку восстановили в Актау

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В городском отделе ЖКХ сообщили, что восстановительные работы велись за счёт средств подрядной организации, которая устанавливала ёлку.
На данный момент «новогоднюю красавицу» уже привезли на набережную и установили.
Напомним, вечером 28 декабря порывами ветра унесло ёлку на набережной Актау.
В отделе ЖКХ обещали восстановить её после нормализации погоды.
На данный момент «новогоднюю красавицу» уже привезли на набережную и установили.
Напомним, вечером 28 декабря порывами ветра унесло ёлку на набережной Актау.
В отделе ЖКХ обещали восстановить её после нормализации погоды.
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