Фото из архива Лады
По словам Улугбека Тналиева введение в эксплуатацию нового объекта уже не за горами. Соответствующие документы оформлены, набирается штат для организации кружков и занятий.
Напомним, Дворец школьников построен в 17 микрорайоне Актау. Ожидается, что здесь будут функционировать кружки xyдoжecтвeннoго, нayчнo-тexничecкoгo и общегуманитарного направлений, а также спортивные секции. Предусмотрены клaccы xopa, помещения для aвиaмoдeлиpoвaния и многое другое.
«Уже вышло постановление. Документы подготовлены. Создано юридическое лицо, назначен исполняющий обязанности директора. В настоящее время проводится набор персонала. Далее будут организованы кружки и набираться дети», - подчеркнул аким.
Напомним, Дворец школьников построен в 17 микрорайоне Актау. Ожидается, что здесь будут функционировать кружки xyдoжecтвeннoго, нayчнo-тexничecкoгo и общегуманитарного направлений, а также спортивные секции. Предусмотрены клaccы xopa, помещения для aвиaмoдeлиpoвaния и многое другое.