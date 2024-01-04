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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 18:59

Просмотров: 1191

Когда заработает новый Дворец школьников в Актау

Сегодня, 4 января, аким Актау Улугбек Тналиев отвечал на вопросы горожан в прямом эфире на официальной странице акимата в социальных сетях. Одна из жительниц поинтересовалась у градоначальника, когда, наконец начнет, работу недавно построенный Дворец школьников.

Фото из архива Лады
По словам Улугбека Тналиева введение в эксплуатацию нового объекта уже не за горами. Соответствующие документы оформлены, набирается штат для организации кружков и занятий.

«Уже вышло постановление. Документы подготовлены. Создано юридическое лицо, назначен исполняющий обязанности директора. В настоящее время проводится набор персонала. Далее будут организованы кружки и набираться дети», - подчеркнул аким.


Напомним, Дворец школьников построен в 17 микрорайоне Актау. Ожидается, что здесь будут функционировать кружки xyдoжecтвeннoго, нayчнo-тexничecкoгo и общегуманитарного направлений, а также спортивные секции. Предусмотрены клaccы xopa, помещения для aвиaмoдeлиpoвaния и многое другое.



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Комментарии ( 2 )

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Банкир (Посетители) Сегодня, 23:17
Космос, даже даты открытия не озвучили. Чего Вы хотите?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ЛШП
 Космос (Посетители) Сегодня, 19:09
Список кружков, секций? Расписание?
Или это "коммерческая" тайна?
 
 

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