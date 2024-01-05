На реконструированном за 315 млн тенге водопроводе «Баскудык-Беки» в Мангистау обнаружен дефект



«Для того, чтобы этот вопрос был решен положительно, необходимо полностью передать водопровод в собственность местных исполнительных органов», - сказал Бекбол Орынбасаров.



«Для исправления ситуации на 7 километрах трубопровода, где выявлен дефект, будет подготовлена проектно-сметная документация и объявлен открытый тендер. И только потом начнется ремонт. А до этого жителям села Беки питьевая вода будет доставляться на водовозе», - сказал Ерболат Ибрайханов.

По приблизительным подсчетам чиновников все эти процедуры могут занять до двух лет. А значит, на протяжении этого срока жители села Беки продолжат получать воду только водовозами. Ознакомиться с проблемой приехали депутат Сената Парламента РК Бекбол Орынбасаров и вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Ерболат Ибрайханов.Общая протяженность трубопровода составляет 33 километра.По словам депутата Сената Парламента РК Бекбола Орынбасарова, на реконструкцию водопровода «Баскудык-Беки» из республиканского бюджета выделено 273 млн. тенге, из местной казны - 42 млн. тенге. Сейчас средства полностью освоены. Однако при запуске системы водоснабжения на 7 километрах водопровода возникла проблема.Вице-министр отметил, что водопровод «Баскудык-Беки» будет передан на баланс местного акимата до конца января. Ерболат Ибрайханов также отметил, что вопрос будет полностью решен в течение 2 лет.Вице-министр ознакомился также с работами, выполняемыми на подземном магистральном трубопроводе «Куюлус-ЦУВС-1».