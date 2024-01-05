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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 10:05

Просмотров: 641

На реконструированном за 315 млн тенге водопроводе «Баскудык-Беки» в Мангистау обнаружен дефект

Водопровод временно не пригоден для использования, поскольку при запуске системы водоснабжения на 7 километрах водопровода возникла проблема. Требуется передать объект на баланс исполнительных органов, составлять проектно-сметную документацию и объявлять открытый тендер, сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

фото ЦОК Мангистауской области
По приблизительным подсчетам чиновников все эти процедуры могут занять до двух лет. А значит, на протяжении этого срока жители села Беки продолжат получать воду только водовозами. Ознакомиться с проблемой приехали депутат Сената Парламента РК Бекбол Орынбасаров и вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Ерболат Ибрайханов.

Общая протяженность трубопровода составляет 33 километра.

По словам депутата Сената Парламента РК Бекбола Орынбасарова, на реконструкцию водопровода «Баскудык-Беки» из республиканского бюджета выделено 273 млн. тенге, из местной казны - 42 млн. тенге. Сейчас средства полностью освоены. Однако при запуске системы водоснабжения на 7 километрах водопровода возникла проблема.

«Для того, чтобы этот вопрос был решен положительно, необходимо полностью передать водопровод в собственность местных исполнительных органов», - сказал Бекбол Орынбасаров.

Вице-министр отметил, что водопровод «Баскудык-Беки» будет передан на баланс местного акимата до конца января. Ерболат Ибрайханов также отметил, что вопрос будет полностью решен в течение 2 лет.

«Для исправления ситуации на 7 километрах трубопровода, где выявлен дефект, будет подготовлена проектно-сметная документация и объявлен открытый тендер. И только потом начнется ремонт. А до этого жителям села Беки питьевая вода будет доставляться на водовозе», - сказал Ерболат Ибрайханов.


Вице-министр ознакомился также с работами, выполняемыми на подземном магистральном трубопроводе «Куюлус-ЦУВС-1».



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Комментарии ( 4 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 11:13
Кто бы сомневался! )))))))
 
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Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 11:07
Строили мы строили и наконец построили сами не знаем что.
 
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  • дорожник
 Placida (Посетители) Сегодня, 11:03
Если сказать, что я в шоке, не сказать ничего.
Потратить 315 млн.тенге и потом устранять в течение 2 лет дефекты? По тендеру? За счет бюджетных средств????
Вы там совсем ошалели что ли?
Кто заказчик? Кто производил работы? Кто их принял? Почему неработающий трубопровод передают на баланс местного акимата, т.е. на плечи налогоплательщиков?
Слушайте, они уже даже не прячут свои коррупционные схемы.
Прокуратура, вам там хорошо спится?
 
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  • Placida
  • дорожник
 kotkaz (Посетители) Сегодня, 10:36
Что за бред??? Какой тендер??? Кто строил тот и должен по гарантии ремонтировать...
 
 

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