Перекрытый проезд: когда уберут бетонные блоки с дороги в Актау

Фото жителей 16 микрорайона
Блоки на автодороге между 16 и 17 микрорайонами, как говорят водители, по-прежнему лежат на том же месте.
В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что данные блоки были установлены по предписанию управления дорожной полиции для безопасности и предотвращения ДТП ввиду того, что на указанной дороге имеются выбоины.
Летом прошлого года специалисты разрабатывали проект по восстановительному и капитальному ремонту.
В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что данные блоки были установлены по предписанию управления дорожной полиции для безопасности и предотвращения ДТП ввиду того, что на указанной дороге имеются выбоины.
- Готова проектно-сметная документация для реконструкции инженерной сети (существующей канализации). Будет подана заявка из бюджета. После финансирования начнется реконструкция, - ответили чиновники.
Летом прошлого года специалисты разрабатывали проект по восстановительному и капитальному ремонту.
Оставьте свой комментарий первым.