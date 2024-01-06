Свалка на кладбище в Актау: горожане пожаловались на мусор

- Кто-то решил у себя дома навести порядок, и весь мусор вывезти на кладбище. Считаю, что это настоящее кощунство. Здесь уже под забором имеются сотни захоронений собак и кошек с фотографиями. Неужели нельзя установить вокруг кладбища камеры видеонаблюдения? - жалуется мужчина.

- Мы продлили договор с ТОО «Алтын-Нур» на два месяца до определения итогов, - сообщили в городском отделе ЖКХ.

На кладбище с южной стороны, по словам местного жителя Владимира, устроили несанкционированную свалку.Как сообщили в городском отделе ЖКХ, в этом году конкурс на содержание кладбища еще не был объявлен. Поручение убрать мусор дали ТОО «Алтын-Нур», которое занималось содержанием кладбища в прошлом году.Установят ли здесь камеры видеонаблюдения, чиновники пока не сообщили.Напомним, в прошлом году более пяти миллионов тенге выделили на содержание кладбищ в Мангистау.