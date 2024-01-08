Бесперебойное электроснабжение: появился проект развития водозаборных каналов МАЭК

- Также для решения этой проблемы ТОО «МАЭК» активно осуществляет очистку канала от донных отложений. С помощью земснаряда уже очищено 550 метров, а оставшиеся 50 метров канала и 100 метров аванкамеры находятся в процессе обработки. Кроме того, экскаватором выполнена очистка 120 метров траншеи шириной полтора метра и глубиной три метра, - рассказали в пресс-службе главы региона.

Для обеспечения бесперебойной работы ТЭЦ-1 предлагается двухэтапный проект. Первый этап включает в себя строительство водовода протяженностью 1,4 километра - от Каспийского моря до реконструируемой морской насосной станции на объекте ТЭЦ-1.На втором этапе проекта предусматривается строительство водозаборного канала в районе северной границы международного морского порта Актау. Этот этап включает в себя удлинение водозаборного канала ТЭЦ-1 на 700 метров в море.В дополнение к этому, для поддержания стабильной подачи морской воды при снижении уровня Каспийского моря разрабатываются проекты по увеличению пропускной способности водозаборного канала ТЭЦ-2. В настоящее время уровень воды в этом канале составляет 1,5-4 метра.