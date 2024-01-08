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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 20:12

Просмотров: 692

Бесперебойное электроснабжение: появился проект развития водозаборных каналов МАЭК

В Мангистау представили двухэтапный проект развития инфраструктуры водозаборных каналов теплоэлектроцентрали-1 (ТЭЦ) и ТЭЦ-2, нацеленный на обеспечение бесперебойного электроснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой акима Мангистауской области
Для обеспечения бесперебойной работы ТЭЦ-1 предлагается двухэтапный проект. Первый этап включает в себя строительство водовода протяженностью 1,4 километра - от Каспийского моря до реконструируемой морской насосной станции на объекте ТЭЦ-1.

На втором этапе проекта предусматривается строительство водозаборного канала в районе северной границы международного морского порта Актау. Этот этап включает в себя удлинение водозаборного канала ТЭЦ-1 на 700 метров в море.

- Также для решения этой проблемы ТОО «МАЭК» активно осуществляет очистку канала от донных отложений. С помощью земснаряда уже очищено 550 метров, а оставшиеся 50 метров канала и 100 метров аванкамеры находятся в процессе обработки. Кроме того, экскаватором выполнена очистка 120 метров траншеи шириной полтора метра и глубиной три метра, - рассказали в пресс-службе главы региона.


В дополнение к этому, для поддержания стабильной подачи морской воды при снижении уровня Каспийского моря разрабатываются проекты по увеличению пропускной способности водозаборного канала ТЭЦ-2. В настоящее время уровень воды в этом канале составляет 1,5-4 метра.



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Комментарии ( 3 )

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sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 21:49
хорошая новость в том, что земснаряд свой купили. При необходимости не надо будет ждать из Баку или рф.
 
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 Mihabadboy (Посетители) Сегодня, 20:48
И денег 100 миллиардов.
Ведь, надо же :)
 
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 stanislav154 (Посетители) Сегодня, 20:30
Бла бла бла, сколько денег выделят на это и кто? Это интереснее послушать чем, вы описали громкими названиями «Реконструкция» «Строительство» рвите земснарядом которое не делалось с 90-х годов.
 
 

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