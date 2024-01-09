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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:18

Просмотров: 1334

С экс-акима Актау взыскали штраф: антимонопольный департамент Мангистау выявил нарушения в работе ГКП «АУЭС»

Департаментом агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области выявлены нарушения в работе ГКП «Актауское управление электрических сетей». Учредителем государственного предприятия «АУЭС» выступает акимат Актау, в связи с чем с экс-акима Актау взыскали штраф.

Коллаж редакции
В антимонопольном департаменте региона сообщили, что на ГКП «Актауское управление электрических сетей» в нарушение норм действующего законодательства осуществляет некоторые виды деятельности, находящиеся в конкурентной среде, тем самым предприятие ущемляло права и законные интересы предпринимателей.

- Более того, установлены факты создания препятствий доступа на товарный рынок в отношении ТОО «Вавиот Азия», желающего поставлять на рынок приборы учета электрической энергии. Однако АУЭС, ссылаясь на необоснованные доводы и путем создания бюрократии, не давало возможность осуществлять реализацию товара на рынке. Учредителем государственного предприятия АУЭС выступает акимат Актау, в связи с чем в адрес местного исполнительного органа внесено предписание и уведомление в АУЭС, - сообщили в ведомстве.


По данным ведомства, городской акимат, не согласившись с требованиями Антимонопольного ведомства, отказался от исполнения акта.

- В связи с этим в отношении экс-акима Актау Е. Избергенова составлен протокол об административном правонарушении согласно статье 162 КоАП РК (Невыполнение предписания антимонопольного органа). Экс-аким Актау, не согласившись с доводами антимонопольного органа, обратился в Специализированный суд по административным правонарушениям города Актау. Определением суда жалоба была отклонена. Из-за неисполнения постановления антимонопольного органа приняты принудительные меры по взысканию наложенного штрафа в доход государства. На сегодняшний день требования предписания исполнены, административный штраф взыскан. Уведомление АУЭС исполнено в полном объеме, - отметили в антимонопольном департаменте.



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Комментарии ( 3 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 18:11
Как-то "мутно" всё...
Штрафанули и ладно. Но такое впечатление, что кто-то изобразил бурную деятельность и добавил себе "пунктик в портфолио". В статье нет дат правонарушения и наказания и мне не понятно как они связаны, если учесть, что срок исковой давности по адмнарушениям две недели. Если ошибаюсь, разъяснит может кто-нибудь?
 
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  • Космос
  • Альфарий
  • kolu411
 Placida (Посетители) Сегодня, 17:33
Как-то тактично умолчали сумму штрафа. Наверное, что бы не разразился гомерический смех у читателей.
 
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  • Космос
 Ingul (Посетители) Сегодня, 16:55
Все правильно, рыба гниет с головы.
 
 

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