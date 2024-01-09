С экс-акима Актау взыскали штраф: антимонопольный департамент Мангистау выявил нарушения в работе ГКП «АУЭС»

- Более того, установлены факты создания препятствий доступа на товарный рынок в отношении ТОО «Вавиот Азия», желающего поставлять на рынок приборы учета электрической энергии. Однако АУЭС, ссылаясь на необоснованные доводы и путем создания бюрократии, не давало возможность осуществлять реализацию товара на рынке. Учредителем государственного предприятия АУЭС выступает акимат Актау, в связи с чем в адрес местного исполнительного органа внесено предписание и уведомление в АУЭС, - сообщили в ведомстве.

- В связи с этим в отношении экс-акима Актау Е. Избергенова составлен протокол об административном правонарушении согласно статье 162 КоАП РК (Невыполнение предписания антимонопольного органа). Экс-аким Актау, не согласившись с доводами антимонопольного органа, обратился в Специализированный суд по административным правонарушениям города Актау. Определением суда жалоба была отклонена. Из-за неисполнения постановления антимонопольного органа приняты принудительные меры по взысканию наложенного штрафа в доход государства. На сегодняшний день требования предписания исполнены, административный штраф взыскан. Уведомление АУЭС исполнено в полном объеме, - отметили в антимонопольном департаменте.



В антимонопольном департаменте региона сообщили, что на ГКП «Актауское управление электрических сетей» в нарушение норм действующего законодательства осуществляет некоторые виды деятельности, находящиеся в конкурентной среде, тем самым предприятие ущемляло права и законные интересы предпринимателей.По данным ведомства, городской акимат, не согласившись с требованиями Антимонопольного ведомства, отказался от исполнения акта.