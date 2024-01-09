Глава диаспоры каракалпаков Мангистауской области скончался в Алматы

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Ниетбай Уразбаев был председателем каракалпакского этнокультурного объединения Мангистауской области Казахстана “Аллаяр жолы”.
В мае 2023 года в Узбекистане его заочно осудили в на 12 лет тюрьмы. Его признали виновным в “заговоре с целью захвата власти”, “организации массовых беспорядков”, а также “изготовлении материалов, которые содержат угрозу общественной безопасности и порядку”.
В декабре прошлого года Уразбаев получил уведомление об аннулировании казахстанского гражданства. Соответствующий документ от 13 ноября 2023 года прислали ему из управления миграционной службы ДП Мангистауской области.
В документе утверждалось, что 12 октября в ходе проверки консулу Узбекистана в Актау был направлен запрос. В ответе на этот запрос говорится, что Уразбаев “по вопросу выхода из гражданства и утраты гражданства РУ не обращался”, а его данные отсутствуют в указе президента Узбекистана об утрате гражданства. На основании этого в узбекском консульстве посчитали, что предоставленная Уразбаевым при получении гражданства Казахстана справка “является недействительным и поддельным документом”.
Напомним, ранее сообщалось, что Уразбаев сразу заявил о недостоверности сведений, представленных консульством Узбекистана, заявив что получил гражданство абсолютно легально.
В мае 2023 года в Узбекистане его заочно осудили в на 12 лет тюрьмы. Его признали виновным в “заговоре с целью захвата власти”, “организации массовых беспорядков”, а также “изготовлении материалов, которые содержат угрозу общественной безопасности и порядку”.
В декабре прошлого года Уразбаев получил уведомление об аннулировании казахстанского гражданства. Соответствующий документ от 13 ноября 2023 года прислали ему из управления миграционной службы ДП Мангистауской области.
“Боясь, что узбекские спецслужбы могут его тайно выкрасть из дома в Актау, он находился у дочери в Алматы. Последние полтора года Ташкент активно преследовал его, добивался лишения казахстанского гражданства Уразбаева и последующей экстрадиции его в Узбекистан”, – говорится в сообщении каракалпакского объединения Алматы, передает Ulysmedia.kz.
В документе утверждалось, что 12 октября в ходе проверки консулу Узбекистана в Актау был направлен запрос. В ответе на этот запрос говорится, что Уразбаев “по вопросу выхода из гражданства и утраты гражданства РУ не обращался”, а его данные отсутствуют в указе президента Узбекистана об утрате гражданства. На основании этого в узбекском консульстве посчитали, что предоставленная Уразбаевым при получении гражданства Казахстана справка “является недействительным и поддельным документом”.
Напомним, ранее сообщалось, что Уразбаев сразу заявил о недостоверности сведений, представленных консульством Узбекистана, заявив что получил гражданство абсолютно легально.
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