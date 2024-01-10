Назначен начальник управления по чрезвычайным ситуациям Актау

В соответствии с приказом временного исполняющего обязанности начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области полковника Бекболата Абдикадырова на должность начальника управления по чрезвычайным ситуациям Актау назначен полковник гражданской защиты Бауыржан Онгарбаев.



Бауыржан Онгарбаев родился 10 ноября 1977 года в селе Бейнеу Бейнеуского района Мангистауской области. Полковник гражданской защиты Бауыржан Онгарбаев работает в органах гражданской защиты с сентября 1994 года.



Имеет высшее образование, в 1997 году окончил Алматинское высшее техническое училище по специальности «Пожарная безопасность», в 2000 году - Кокшетауский технический институт по специальности «Организация и техника противопожарной защиты».



Последняя занимаемая должность - начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Бейнеуского района.