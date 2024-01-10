Четверо детей попали в реанимацию из-за кори в Мангистау

- По данным статистики за 2023 год, заболеваемость корью в районах области разнится. Например, в Актау было зарегистрировано 1034 случая, в Жанаозене – 1369. В Мунайлинском районе этот показатель составил 1191. Однако в других районах ситуация более благоприятная: в Тупкарагане выявлено 192 случая, в Каракие - 552, в Мангистауском районе - 184, а в Бейнеу – всего 66, - рассказал руководитель управления здравоохранения Мангистауской области.

- Ни в коем случае не стоит отправлять заболевшего ребенка в детский сад или в школу, идти в торговый центр. Посещение массовых мероприятий, тоев, концертов, спортивных соревнований тоже строго противопоказано. Заболевшим взрослым нужно соблюдать меры предосторожности и не выходить на работу, - подчеркнул глава ведомства.

- Необходимо использовать все доступные коммуникационные платформы, чтобы информировать о последствиях заболевания и методах профилактики. Нам каждый ребенок дорог. Те, кто отказывается от вакцинации, действуют эгоистично, не учитывая ответственность перед обществом и заботу о своих детях. Вокруг вакцинации много мифов и фейков, но мало кто говорит о реальных последствиях кори. Нам необходимо усилить информационно-разъяснительную работу, чтобы каждый понимал важность прививок и последствия игнорирования медицинских рекомендаций, - отметил Нурлан Ногаев.

- В инфекционном отделении Мангистауской областной многопрофильной детской больницы в настоящее время 47 детей получают лечение с диагнозом корь. В отделении реанимации лечатся два ребенка с указанным диагнозом. Клинические признаки диагноза кори включают лихорадку, появление сыпи на теле пациента и сухой кашель. Корь-высококонтагиозное острое вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Поэтому для того, чтобы предотвратить осложнения от кори у вашего ребенка, важно, чтобы он обязательно получил соответствующую возрасту вакцинацию, - сказала врач-эпидемиолог Мангистауской областной многопрофильной детской больницы Аяулым Зейнышова.

- Сначала я думала, что у моего ребенка просто простуда. В течение трех дней у моего ребенка не спадала высокая температура, и мы приехали на скорой в больницу. Врачи диагностировали корь. Спустя три дня на теле ребенка начали появляться высыпания. У меня четверо детей, и трое из них привиты от кори. Исключение составил этот ребенок из-за другой болезни. Теперь вакцинировать его мы сможем в 2 года. Важно, чтобы все дети были вакцинированы, чтобы избежать заболевания корью, - сказала Айдана Боранбаева.

Аманбек Жумиров, руководитель управления здравоохранения, уточнил, что на сегодняшний день из общего числа заразившихся корью 281 человек находится на амбулаторном лечении, в то время как 103 человека госпитализированы. На текущий момент в стационаре находятся три беременные женщины и 64 ребенка, включая 22 детей младше года. Из них четыре ребенка находятся в реанимации.В Мангистауской области, как было отмечено на заседании, есть необходимый резервный запас вакцины на случай возникновения очага инфекции. А главный врач области отметил, что корь опасна осложнениями. При подозрении на нее следует немедленно проконсультироваться со специалистом для получения правильного диагноза и эффективного лечения, добавил Аманбек Жумиров.Глава региона Нурлан Ногаев поручил усилить разъяснительную работу по вакцинации против кори.В пресс-службе акимата города сообщили, что в Актау в прошлом году было зарегистрировано 1014 человек с диагнозом корь. А с начала текущего года с данным диагнозом зарегистрировано 39 человек. В настоящее время в инфекционном отделении Мангистауской областной многопрофильной детской больницы 47 детей получают лечение с диагнозом корь. В отделении реанимации с данным диагнозом проходят лечение два ребенка.По словам врача-эпидемиолога Мангистауской областной многопрофильной детской больницы Аяулым Зейнышовой, корь острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности. Поэтому обязательно ребенок должен получить вакцину, соответствующую возрасту.В больнице детей лечат вместе с их родителями. Многодетная мать Айдана Боранбаева говорит, что не сразу распознала корь у своего ребенка.