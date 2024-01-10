Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 10 Января
+2...-1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 453.19 KZT
  • €1 = 495.97 KZT
  • 1 RUB = 5.02 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:06

Просмотров: 646

Четверо детей попали в реанимацию из-за кори в Мангистау

В Мангистау зарегистрировано 384 случая кори, что на 2,5% выше среднего показателя по республике. Эту информацию озвучили на аппаратном совещании, где присутствовал глава региона Нурлан Ногаев. Он поручил провести работу над решением проблемы, чтобы избежать негативных последствий, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Аманбек Жумиров, руководитель управления здравоохранения, уточнил, что на сегодняшний день из общего числа заразившихся корью 281 человек находится на амбулаторном лечении, в то время как 103 человека госпитализированы. На текущий момент в стационаре находятся три беременные женщины и 64 ребенка, включая 22 детей младше года. Из них четыре ребенка находятся в реанимации.

Четверо детей попали в реанимацию из-за кори в Мангистау


- По данным статистики за 2023 год, заболеваемость корью в районах области разнится. Например, в Актау было зарегистрировано 1034 случая, в Жанаозене – 1369. В Мунайлинском районе этот показатель составил 1191. Однако в других районах ситуация более благоприятная: в Тупкарагане выявлено 192 случая, в Каракие - 552, в Мангистауском районе - 184, а в Бейнеу – всего 66, - рассказал руководитель управления здравоохранения Мангистауской области.


В Мангистауской области, как было отмечено на заседании, есть необходимый резервный запас вакцины на случай возникновения очага инфекции. А главный врач области отметил, что корь опасна осложнениями. При подозрении на нее следует немедленно проконсультироваться со специалистом для получения правильного диагноза и эффективного лечения, добавил Аманбек Жумиров.

- Ни в коем случае не стоит отправлять заболевшего ребенка в детский сад или в школу, идти в торговый центр. Посещение массовых мероприятий, тоев, концертов, спортивных соревнований тоже строго противопоказано. Заболевшим взрослым нужно соблюдать меры предосторожности и не выходить на работу, - подчеркнул глава ведомства.


Глава региона Нурлан Ногаев поручил усилить разъяснительную работу по вакцинации против кори.

- Необходимо использовать все доступные коммуникационные платформы, чтобы информировать о последствиях заболевания и методах профилактики. Нам каждый ребенок дорог. Те, кто отказывается от вакцинации, действуют эгоистично, не учитывая ответственность перед обществом и заботу о своих детях. Вокруг вакцинации много мифов и фейков, но мало кто говорит о реальных последствиях кори. Нам необходимо усилить информационно-разъяснительную работу, чтобы каждый понимал важность прививок и последствия игнорирования медицинских рекомендаций, - отметил Нурлан Ногаев.


В пресс-службе акимата города сообщили, что в Актау в прошлом году было зарегистрировано 1014 человек с диагнозом корь. А с начала текущего года с данным диагнозом зарегистрировано 39 человек. В настоящее время в инфекционном отделении Мангистауской областной многопрофильной детской больницы 47 детей получают лечение с диагнозом корь. В отделении реанимации с данным диагнозом проходят лечение два ребенка.

По словам врача-эпидемиолога Мангистауской областной многопрофильной детской больницы Аяулым Зейнышовой, корь острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности. Поэтому обязательно ребенок должен получить вакцину, соответствующую возрасту.

- В инфекционном отделении Мангистауской областной многопрофильной детской больницы в настоящее время 47 детей получают лечение с диагнозом корь. В отделении реанимации лечатся два ребенка с указанным диагнозом. Клинические признаки диагноза кори включают лихорадку, появление сыпи на теле пациента и сухой кашель. Корь-высококонтагиозное острое вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Поэтому для того, чтобы предотвратить осложнения от кори у вашего ребенка, важно, чтобы он обязательно получил соответствующую возрасту вакцинацию, - сказала врач-эпидемиолог Мангистауской областной многопрофильной детской больницы Аяулым Зейнышова.


В больнице детей лечат вместе с их родителями. Многодетная мать Айдана Боранбаева говорит, что не сразу распознала корь у своего ребенка.

- Сначала я думала, что у моего ребенка просто простуда. В течение трех дней у моего ребенка не спадала высокая температура, и мы приехали на скорой в больницу. Врачи диагностировали корь. Спустя три дня на теле ребенка начали появляться высыпания. У меня четверо детей, и трое из них привиты от кори. Исключение составил этот ребенок из-за другой болезни. Теперь вакцинировать его мы сможем в 2 года. Важно, чтобы все дети были вакцинированы, чтобы избежать заболевания корью, - сказала Айдана Боранбаева.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика