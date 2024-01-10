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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:46

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Не представивших декларацию о доходах жителей Мангистау ждёт административная ответственность

В Мангистауской области со старта первого этапа введения всеобщего декларирования отчеты о доходах подали 24 тысячи государственных служащих и приравненных к ним лиц. На сегодняшний день планируется, что декларацию представят 74 тысячи физических лиц. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщила руководитель управления непроизводственных платежей, администрирования физических лиц и специальных налоговых режимов Мадина Джаканкызы.

Фото ЦОК региона
По словам Мадины Джаканкызы, на втором этапе, в 2023 году, данный документ представили сотрудники государственных учреждений и квазигосударственного сектора, а также их супруги – всего 13 тысяч человек. А на третьем этапе, с 1 января 2024 года, декларацию представляют руководители и учредители организаций, индивидуальные предприниматели, а также их супруги. В этот раз, декларацию подадут порядка 74 тысяч физических лиц.

- На третий этап поставлен четкий план и строго контролируется выполнение соответствующих требований. На четвертом этапе, с 1 января 2025 года – остальные категории граждан, например, работники частных структур, пенсионеры, домохозяйки, студенты и другие, - рассказала Мадина Джаканкызы.

На брифинге также напомнили об административной ответственности для тех, кто не представил декларации.

Не представивших декларацию о доходах жителей Мангистау ждёт административная ответственность


- Гражданам выдается предупреждение за непредставление декларации в первый раз. А если эта ситуация повторится в течение года - предусмотрен штраф в размере 51 750 тенге (15 МРП). В декларации за первое представление неполных, недостоверных сведений выносится предупреждение. За повторное нарушение данного требования в течение года, предусмотрен штраф в размере 10 350 тенге (3 МРП) (статья 272 КоАП). За сокрытие объектов налогообложения впервые за год предусмотрен штраф в размере 200% от суммы неуплаченных налогов, за повторное нарушение – в размере 300% (статья 275 КоАП), - сообщила Райхан Джармаева, главный специалист отдела администрирования и всеобщего декларирования физических лиц Управления по администрированию физических лиц и специальных налоговых режимов.


При возникновении вопросов следует обращаться по телефонному номеру: 14-14 (3).



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