Врачи рассказали о состоянии находящихся в реанимации больных корью детей в Актау

- В настоящее время в реанимационном отделении инфекционной больницы в 1 микрорайоне проходят лечение 6 детей. У троих из них была диагностирована корь. Состояние каждого ребенка разное. Есть дети, которые находятся в средней тяжести состояния и тяжелые. И еще есть дети, которые дышат с помощью аппарата. Большинство детей, заболевших корью, не были вакцинированы. Поэтому для того, чтобы инфекционное заболевание не распространялось, детям необходимо пройти вакцинацию, - сказал врач-реаниматолог Мангистауской областной многопрофильной детской больницы Сырлыбай Кемалов.

Дети, заболевшие корью, получают лечение в отделении интенсивной терапии. По словам врача-реаниматолога Мангистауской областной многопрофильной детской больницы Сырлыбая Кемалова, большинство заболевших детей не получили вакцины.