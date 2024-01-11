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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 08:52

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Врачи рассказали о состоянии находящихся в реанимации больных корью детей в Актау

Подавляющее большинство детей, заболевших корью, не были вакцинированы. Об этом сообщил врач - реаниматолог Мангистауской областной многопрофильной детской больницы Сырлыбай Кемалов, сообщает пресс-служба акимата города.

Фото акимата Актау
Дети, заболевшие корью, получают лечение в отделении интенсивной терапии. По словам врача-реаниматолога Мангистауской областной многопрофильной детской больницы Сырлыбая Кемалова, большинство заболевших детей не получили вакцины.

- В настоящее время в реанимационном отделении инфекционной больницы в 1 микрорайоне проходят лечение 6 детей. У троих из них была диагностирована корь. Состояние каждого ребенка разное. Есть дети, которые находятся в средней тяжести состояния и тяжелые. И еще есть дети, которые дышат с помощью аппарата. Большинство детей, заболевших корью, не были вакцинированы. Поэтому для того, чтобы инфекционное заболевание не распространялось, детям необходимо пройти вакцинацию, - сказал врач-реаниматолог Мангистауской областной многопрофильной детской больницы Сырлыбай Кемалов.



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