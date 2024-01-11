В Актау установили два дополнительных светофора

Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог в целях профилактики дорожных заторов на перекрестке между микрорайонами 30, 31, 32 и Толкын-1 установил два дополнительных светофора.Один из светофоров (поворот налево) установлен между 31 микрорайоном и Толкын-1 по направлению в 30 микрорайон и Толкын-1.Второй дополнительный светофор (поворот направо) установлен между 30 микрорайоном и Толкын-1 по направлению в сторону рынка «Магаш».