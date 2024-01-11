Tesla на газу: фото электромобиля со знаком «GAS» позабавило жителей Актау

Фото из соц сетей
В социальных сетях комментаторы пришли в буквальный восторг от находчивости автовладельца.
Самым распространенным сообщением стало:
Дальше творческих мангистаусцев было уже не остановить:
Напомним, с 1 января 2024 года все автомобили с ГБО обязали поставить специальный знак «GAS». В комитете административной полиции МВД РК рассказали о размерах знака и сумме штрафа за его отсутствие.
Самым распространенным сообщением стало:
«Как тебе такое, Илон Маск?» - пишут они
Дальше творческих мангистаусцев было уже не остановить:
«Казахи не устают удивлять»
«Датаво еврей ма»
«Серьезно?»
Илон Маск в шоке
«Жаңа Қазақстан»
«Датаво еврей ма»
«Серьезно?»
Илон Маск в шоке
«Жаңа Қазақстан»
Напомним, с 1 января 2024 года все автомобили с ГБО обязали поставить специальный знак «GAS». В комитете административной полиции МВД РК рассказали о размерах знака и сумме штрафа за его отсутствие.
Оставьте свой комментарий первым.