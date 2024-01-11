СПК «Каспий»: 144 тысячи яиц по 55 тенге за штуку уже в супермаркетах Актау

«По состоянию на 11 января 2024 года выдан Займ индивидуальному предпринимателю Нурову К. из Жанаозена в рамках формирования стабилизационного фонда по механизму предоставления займов («оборотная схема»). Средства выделены Акционерным Обществом «Социально-предпринимательская корпорация» Каспий» на сумму 29 млн 596 тыс. тенге для закупа яйц 1-категории в объеме 604 тысяч», - рассказали в СПК «Каспий»

«В случаях завышения цен Департамент по защите прав потребителей делает предупреждение, затем, в случае повторного нарушения, налагаются штрафные санкции», - говорится в сообщении.