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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 19:12

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СПК «Каспий»: 144 тысячи яиц по 55 тенге за штуку уже в супермаркетах Актау

В Акционерном обществе «Социально-предпринимательская корпорация» Каспий» рассказали о действиях, предпринимаемых для сдерживания цен на социально-значимый продукт, в частности, на куриные яйца.

Фото из открытых источников
Так как данный товар является скоропортящимся, хранить его на специальных складах СПК не представляется возможным, в данном случае работает механизм договора займа. Предпринимателю Нурову К. из Жанаозена были выделены средства на закуп яиц и их реализацию по стоимости, не превышающую 55 тенге.

«По состоянию на 11 января 2024 года выдан Займ индивидуальному предпринимателю Нурову К. из Жанаозена в рамках формирования стабилизационного фонда по механизму предоставления займов («оборотная схема»). Средства выделены Акционерным Обществом «Социально-предпринимательская корпорация» Каспий» на сумму 29 млн 596 тыс. тенге для закупа яйц 1-категории в объеме 604 тысяч», - рассказали в СПК «Каспий»


Первая партия яиц в количестве 144 тысячи штук была реализована в торговые сети Анвар, Дана (11 мкр. Жигер), Аман по 52 тенге за штуку. Цена для предпринимателей составила 55 тенге. Превышений по ценам на сегодняшний день не выявлено, говорят в СПК. В ближайшее время ожидается вторая поставка.

«В случаях завышения цен Департамент по защите прав потребителей делает предупреждение, затем, в случае повторного нарушения, налагаются штрафные санкции», - говорится в сообщении.


Уточняем, что речь идет о яйцах категории «1С» и о поставках от одного оптовика.

Напомним, жители Актау пожаловались на сильный рост цен на куриные яйца.



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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 20:34
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