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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 19:37

Просмотров: 35

Жители Актау пожаловались на незаконные «раскопки» в их микрорайоне: подрядчика оштрафовали

Жители 15 микрорайона обратились в городской акимат с просьбой пресечь непонятные раскопки с порчей заасфальтированной дороги, проводимые застройщиками жилого комплекса. На место происшествия выехали представители администрации города и полиция, сообщает пресс-служба акимата Актау.

Фото пресс-службы акимата города Актау
В 15 микрорайоне Актау в районе жилого комплекса «Таншолпан» подрядной организацией были проведены земляные работы. В ходе проведения земляных работ было установлено, что подрядное учреждение не заключило и не оформило предварительную техническую документацию в отделе городского пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Сотрудниками Актауского городского управления полиции на подрядное учреждение составлен административный протокол и наложен штраф в соответствии со статьей 630 Кодекса РК об Административных правонарушениях (Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений). В целях оформления согласительных документов подрядному учреждению выдано предупреждение.



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