Жители Актау пожаловались на незаконные «раскопки» в их микрорайоне: подрядчика оштрафовали

В 15 микрорайоне Актау в районе жилого комплекса «Таншолпан» подрядной организацией были проведены земляные работы. В ходе проведения земляных работ было установлено, что подрядное учреждение не заключило и не оформило предварительную техническую документацию в отделе городского пассажирского транспорта и автомобильных дорог.



Сотрудниками Актауского городского управления полиции на подрядное учреждение составлен административный протокол и наложен штраф в соответствии со статьей 630 Кодекса РК об Административных правонарушениях (Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений). В целях оформления согласительных документов подрядному учреждению выдано предупреждение.