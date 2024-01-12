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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:47

Просмотров: 939

Кому из жителей Мангистау необходимо предоставить декларацию в 2024 году

С 1 января 2024 года в Казахстане начался третий этап всеобщего декларирования. В департаменте государственных доходов по Мангистауской области рассказали, кто должен предоставить в этом году информацию об активах и доходах.

Заместитель руководителя департамента государственных доходов по Мангистауской области Ербол Утеев
По данным заместителя руководителя департамента государственных доходов по Мангистауской области Ербола Утеева, декларацию необходимо предоставить руководителям, учредителям юридических лиц и их супругам. А также индивидуальным предпринимателям и их супругам. Документ о доходах нужно сдать и руководителям неработающих фирм.

Декларацию необходимо представить в органы государственных доходов по месту жительства в срок до 15 сентября 2024 года. В документе необходимо отразить активы, находящиеся за рубежом: недвижимость, земельные участки; транспортные средства; воздушные и морские суда, суда внутреннего водного плавания, суда плавания «река-море»; доли участия в уставном капитале юридического лица, созданного за пределами РК; деньги на банковских счетах в иностранных банках в сумме, совокупно превышающей по всем банковским вкладам 1000 МРП, или 3 миллиона 692 тысячи тенге.

Также в декларации необходимо отразить следующие сведения: договоры о долевом участии в жилищном строительстве; ценные бумаги, производные финансовые инструменты; цифровые активы; инвестиционное золото; объекты интеллектуальной собственности, авторского права; наличные деньги до 10 тысяч МРП или 36,9 миллиона тенге, в том числе в банковских ячейках; нотариально заверенные договоры займов физического лица.

- Обязательство по представлению деклараций возникнет даже в том случае, если предприниматель или юридическое лицо не ведёт деятельность, то есть является бездействующим или приостановившим деятельность, - сказал Ербол Утеев.


Ербол Утеев отметил, что всеобщее декларирование направлено на борьбу с теневой экономикой, обеспечение дополнительных поступлений в бюджет, борьбу с коррупцией. По желанию можно указать любое имущество стоимостью свыше 1000 МРП. Это могут быть культурные ценности, драгоценности, антиквариат, биологические активы. Но такое имущество необходимо оценить у независимого оценщика.

В ведомстве отметили, что декларацию можно подать в электронном виде несколькими способами:
- в «Кабинете налогоплательщика» - cabinet.salyk.kz;
- на портале электронного правительства - egov.kz (раздел «Таможня и налоги»);
- в мобильных приложениях - e-Salyq Azamat, eGov mobile, а также в мобильных приложениях банков второго уровня.

- За непредставление декларации об активах и обязательствах физического лица предусмотрена административная ответственность. На первый раз в виде предупреждения, за повторное нарушение в течение года – штраф в размере 15 МРП или 55 тысяч 380 тенге. За представление неполных, недостоверных сведений в декларации на первый раз – предупреждение, за повторное нарушение в течение года – штраф в размере 3 МРП или 11 тысяч 076 тенге, — пояснил Ербол Утеев.


Всю необходимую информацию по декларированию и интересующим вопросам налогоплательщики могут получить в едином контакт-центре по номеру 1414.



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Комментарии ( 1 )

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Око (Посетители) Сегодня, 11:13
А с кого числа её можно уже сдавать?

всё вижу
 
 

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