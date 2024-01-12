Гражданский активист: В Мангистау недобросовестные фармацевты продают наркозависимым людям сильнодействующие средства

- Сегодня очень сильно поменялась аудитория. Если раньше это были люди 25-29 лет, которые употребляли наркотики героинового варианта, то теперь аудитория резко помолодела. В основном это несовершеннолетние, которые вовлекаются в наркотрафик через интернет. Подростки, не осознавая последствий, поддаются уговорам незнакомцев в Сети, соглашаются распространять закладки. Таким образом, молодые люди становятся неосознанными соучастниками распространения и употребления наркотиков, что влечет за собой серьезные последствия для их будущего. Задача наркодилеров в этой связи — через соцсети вовлечь детей в сферу употребления наркотиков, а наша — уберечь их за счёт профилактики. Именно на этом мы должны сделать акцент, - отметил Роман Уразимбетов.

- Такие маленькие и с виду вроде бы невзрачные аптеки — это и есть те самые места, куда приходят лица с наркотической зависимостью, чтобы приобретать лекарственные препараты, а их, в свою очередь, использовать потом для изготовления наркотических веществ, - отметил гражданский активист.



- Распространение наркотиков, включая синтетические вещества, становится серьезной угрозой для будущего Казахстана, отмечал ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Люди должны осознавать, что эта проблема может затронуть любого. Для того, чтобы завтра наши дети не стали жертвами наркотиков, необходимо предпринимать конкретные шаги уже сегодня: проводить рейды по аптекам, проводить агитационную работу среди молодежи. Наркотики – это угроза, это болезнь, с которой трудно справиться. Мы благодарны активистам за социальную активность. Прокуратуре и правоохранительным органам необходимо усилить контроль над аптеками, нарушающими правила отпуска рецептурных препаратов, а также усиленно работать над недопущением распространения синтетических наркотиков, - подчеркнул Нурлан Ногаев.

В акимате Мангистауской области прошло совещание по вопросам противодействия распространению наркотиков и профилактики наркомании. Участниками совещания стали руководители департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Мангистауской области, представители областной прокуратуры и департамента полиции, а также члены неправительственных организаций.В своем выступлении Роман Уразимбетов акцентировал внимание на резком омоложении аудитории наркоманов за последние 10 лет. По его словам, руководители преступных групп, чтобы втянуть молодежь в распространение наркотиков, активно используют электронные площадки: сомнительные сайты, мессенджеры.По словам гражданского активиста, препараты, содержащие наркотические вещества, отпускаются строго по рецепту. Однако в некоторых аптеках Актау такие лекарства отпускают, не требуя врачебного подтверждения. И наркозависимые используют эту возможность. После совещания полицейские вместе с членами рабочей группы проверили одну из актауских аптек, в которой, по словам активистов, реализуют сильнодействующие препараты без рецепта.Прибывшей рабочей группе не удалось застать на рабочем месте фармацевта, однако аптека была открыта. Нурлан Ногаев назвал борьбу с незаконным оборотом наркотиков приоритетной задачей государственных органов всех уровней. По его словам, все уголовные дела по наркотикам должны находиться на особом контроле в органах прокуратуры.По данным департамента полиции Мангистауской области, за 2023 год в регионе выявлено более 300 наркопреступлений. Кроме того, были ликвидированы четыре нарколаборатории, которые занимались выращиванием наркотического растения «марихуана». В суд направлено 270 уголовных дел, из них 57 - тяжкие и особо тяжкие преступления. 255 лиц привлечены к уголовной ответственности, а 43 лица отбывают наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы. В ходе рейдовых мероприятий было закрашено 530 граффити-надписей, заблокировано 115 сайтов и интернет-магазинов в telegram, занимающихся торговлей, сбытом наркотиков.