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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:14

Просмотров: 231

Гражданский активист: В Мангистау недобросовестные фармацевты продают наркозависимым людям сильнодействующие средства

Недобросовестные фармацевты продают наркозависимым людям сильнодействующие средства. Об этом рассказал гражданский активист Роман Уразимбетов во время совещания, которое прошло под председательством главы региона. Нурлан Ногаев поручил усилить контроль над аптеками, нарушающими правила отпуска рецептурных препаратов, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима региона
В акимате Мангистауской области прошло совещание по вопросам противодействия распространению наркотиков и профилактики наркомании. Участниками совещания стали руководители департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Мангистауской области, представители областной прокуратуры и департамента полиции, а также члены неправительственных организаций.

В своем выступлении Роман Уразимбетов акцентировал внимание на резком омоложении аудитории наркоманов за последние 10 лет. По его словам, руководители преступных групп, чтобы втянуть молодежь в распространение наркотиков, активно используют электронные площадки: сомнительные сайты, мессенджеры.

Гражданский активист: В Мангистау недобросовестные фармацевты продают наркозависимым людям сильнодействующие средства


Гражданский активист: В Мангистау недобросовестные фармацевты продают наркозависимым людям сильнодействующие средства


- Сегодня очень сильно поменялась аудитория. Если раньше это были люди 25-29 лет, которые употребляли наркотики героинового варианта, то теперь аудитория резко помолодела. В основном это несовершеннолетние, которые вовлекаются в наркотрафик через интернет. Подростки, не осознавая последствий, поддаются уговорам незнакомцев в Сети, соглашаются распространять закладки. Таким образом, молодые люди становятся неосознанными соучастниками распространения и употребления наркотиков, что влечет за собой серьезные последствия для их будущего. Задача наркодилеров в этой связи — через соцсети вовлечь детей в сферу употребления наркотиков, а наша — уберечь их за счёт профилактики. Именно на этом мы должны сделать акцент, - отметил Роман Уразимбетов.


Гражданский активист: В Мангистау недобросовестные фармацевты продают наркозависимым людям сильнодействующие средства


По словам гражданского активиста, препараты, содержащие наркотические вещества, отпускаются строго по рецепту. Однако в некоторых аптеках Актау такие лекарства отпускают, не требуя врачебного подтверждения. И наркозависимые используют эту возможность. После совещания полицейские вместе с членами рабочей группы проверили одну из актауских аптек, в которой, по словам активистов, реализуют сильнодействующие препараты без рецепта.

- Такие маленькие и с виду вроде бы невзрачные аптеки — это и есть те самые места, куда приходят лица с наркотической зависимостью, чтобы приобретать лекарственные препараты, а их, в свою очередь, использовать потом для изготовления наркотических веществ, - отметил гражданский активист.

Прибывшей рабочей группе не удалось застать на рабочем месте фармацевта, однако аптека была открыта. Нурлан Ногаев назвал борьбу с незаконным оборотом наркотиков приоритетной задачей государственных органов всех уровней. По его словам, все уголовные дела по наркотикам должны находиться на особом контроле в органах прокуратуры.

Гражданский активист: В Мангистау недобросовестные фармацевты продают наркозависимым людям сильнодействующие средства


- Распространение наркотиков, включая синтетические вещества, становится серьезной угрозой для будущего Казахстана, отмечал ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Люди должны осознавать, что эта проблема может затронуть любого. Для того, чтобы завтра наши дети не стали жертвами наркотиков, необходимо предпринимать конкретные шаги уже сегодня: проводить рейды по аптекам, проводить агитационную работу среди молодежи. Наркотики – это угроза, это болезнь, с которой трудно справиться. Мы благодарны активистам за социальную активность. Прокуратуре и правоохранительным органам необходимо усилить контроль над аптеками, нарушающими правила отпуска рецептурных препаратов, а также усиленно работать над недопущением распространения синтетических наркотиков, - подчеркнул Нурлан Ногаев.


По данным департамента полиции Мангистауской области, за 2023 год в регионе выявлено более 300 наркопреступлений. Кроме того, были ликвидированы четыре нарколаборатории, которые занимались выращиванием наркотического растения «марихуана». В суд направлено 270 уголовных дел, из них 57 - тяжкие и особо тяжкие преступления. 255 лиц привлечены к уголовной ответственности, а 43 лица отбывают наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы. В ходе рейдовых мероприятий было закрашено 530 граффити-надписей, заблокировано 115 сайтов и интернет-магазинов в telegram, занимающихся торговлей, сбытом наркотиков.



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