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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:20

Просмотров: 393

Сколько денег на спорт израсходовал акимат Мангистау в 2023 году

Как подсчитал журналист Иван Резванцев, в завершившемся году в 20 административно-территориальных единицах Казахстана провели тендеры по оказанию спортивных услуг на общую сумму в 102,87 млрд тенге ($226,3 млн). Акимат Мангистауской области израсходовал на эти цели 3,23 млрд тенге ($7,1 млн), сообщает «Ак жайык».

Фото из архива
«Ак жайык» сообщает, что первое место в неофициальном финансовом рейтинге занял акимат Алматы. Крупнейший город РК в 2023 году по итогам премии «Үздік», признанный «Лучшим спортивным регионом Казахстана», израсходовал на эти цели 18,46 млрд тенге, или 17,9% от обшей суммы. Необходимо отметить, что в десятку самых затратных пунктов вошло финансирование 8 детско-юношеских школ региона (7,8 млрд), содержание спортивных объектов (916 млн) и центра подготовки олимпийского резерва (762 млн).

Почетное второе место заняло управление физической культуры и спорта Атырауской области. В нефтяном регионе провели спортивных тендеров на 18,36 млрд тенге. Самые затратные проекты – ФК «Атырау» (5,71 млрд), ХК «Бейбарыс-Атырау» (3,99 млрд) и ВК «Атырау» (2,24 млрд). Необходимо отметить, что в регионе контракты заключались на длительный срок - с 2023 по 2025 годы.

Тройку лидеров замкнуло управление физической культуры и спорта Карагандинской области. В шахтерском регионе на нужды спорта выделили 6,86 млрд тенге. Больше всего расходов пришлось на ФК «Шахтер» (1,2 млрд), ХК «Сарыарка» (1,09 млрд) и центр подготовки олимпийского резерва (1,08 млрд).

Рейтинг регионов РК по тендерным затратам на спорт:

1. Алматы – 18,46 млрд тенге ($40,6 млн);
2. Атырауская обл. – 18,36 млрд тенге ($40,3 млн);
3. Карагандинская обл. – 6,86 млрд тенге ($15 млн);
4. Шымкент – 6,52 млрд тенге ($14,3 млн);
5. Акмолинская область – 6,18 млрд тенге ($13,5 млн);
6. Туркестанская обл. – 5,39 млрд тенге ($11,8 млн);
7. Западно-Казахстанская обл. – 4,84 млрд тенге ($10,6 млн);
8. Область Жетісу – 4,53 млрд ($9,9 млн);
9. Актюбинская обл. – 4,29 млрд тенге ($9,4 млн);
10. Астана – 4,14 млрд тенге ($9,1 млн);
11. Северо-Казахстанская обл. – 3,49 млрд тенге ($7,6 млн);
12. Мангистауская обл. – 3,23 млрд тенге ($7,1 млн);
13. Павлодарская обл. – 3,18 млрд тенге ($6,9 млн);
14. Костанайская обл. – 3,04 млрд тенге ($6,6 млн);
15. Жамбылская обл. – 2,57 млрд тенге ($5,6 млн);
16. Восточно-Казахстанская обл. – 2,23 млрд тенге ($4,9 млн);
17. Кызылординская обл. – 2 млрд тенге ($4,4 млн);
18. Область Абай – 1,85 млрд тенге ($4 млн);
19. Область Ұлытау – 0,94 млрд тенге ($2 млн);
20. Алматинская обл. – 0,77 млрд тенге ($1,6 млн).



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