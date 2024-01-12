«КазМунайГаз» изучает возможность строительства судоверфи на Каспийском море

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Ерболат Мендыбаев сообщил, что компания «КазМунайГаз» изучает возможность строительства судоверфи на побережье Каспийского моря.
По его словам, в начале 2024 года представители рабочей группы будут выезжать в Актау для посещения существующих верфей, занимающихся пока только ремонтом судов.
Совместное предприятие «КазМунайГаза» (КМГ) и компании Abu Dhabi Ports Group (ОАЭ) — Caspian Integrated Maritime Solutions (CIMS), приобрело танкеры для использования их на Каспийском море, однако ими оперирует «дочка» КМГ – «Казмортрансфлот». Другими судами, в частности, сухогрузами и паромами, будет заниматься CIMS.
CIMS планирует увеличить танкерный флот до 10 судов, сообщил в сентябре прошлого года председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев.
CIMS зарегистрировали на территории Международного финансового центра «Астана» в начале 2023 года. В июле прошлого года компания приобрела два новых танкера Taraz и Liwa дедвейтом 8 тысяч тонн каждый. Они помогут в перевозке казахстанской нефти по Каспийскому морю в Азербайджан. Там нефть должна быть закачана в нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. КМГ планирует прокачивать по этому коридору 1,5 млн тонн нефти в год. Маршрут через Азербайджан, Грузию и Турцию позволяет обходить Россию, где у Казахстана неоднократно возникали проблемы с прокачкой и отгрузкой нефти по основному экспортному маршруту – «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК).
- В начале 2023 года АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) и портовый и логистический оператор Объединенных Арабских Эмиратов, компания Abu Dhabi Ports Group, подписали Соглашение о принципах по созданию судоремонтного и судостроительного предприятия в Казахстане. На текущий момент мы создаем совместную рабочую группу и будем изучать существующие судоверфи в РК. Потом будем принимать решение по дальнейшему плану развития, - сказал Ерболат Мендыбаев.
По его словам, в начале 2024 года представители рабочей группы будут выезжать в Актау для посещения существующих верфей, занимающихся пока только ремонтом судов.
- После изучения станет понятно, что нужно для дальнейшего развития, чтобы построить уже не судоремонтное, а судостроительное предприятие. В Актау есть судоремонтные верфи, но объектов, которые могут построить танкер, паром или сухогруз, таких пока не существует, — отметил Ерболат Мендыбаев.
Совместное предприятие «КазМунайГаза» (КМГ) и компании Abu Dhabi Ports Group (ОАЭ) — Caspian Integrated Maritime Solutions (CIMS), приобрело танкеры для использования их на Каспийском море, однако ими оперирует «дочка» КМГ – «Казмортрансфлот». Другими судами, в частности, сухогрузами и паромами, будет заниматься CIMS.
CIMS планирует увеличить танкерный флот до 10 судов, сообщил в сентябре прошлого года председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев.
CIMS зарегистрировали на территории Международного финансового центра «Астана» в начале 2023 года. В июле прошлого года компания приобрела два новых танкера Taraz и Liwa дедвейтом 8 тысяч тонн каждый. Они помогут в перевозке казахстанской нефти по Каспийскому морю в Азербайджан. Там нефть должна быть закачана в нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. КМГ планирует прокачивать по этому коридору 1,5 млн тонн нефти в год. Маршрут через Азербайджан, Грузию и Турцию позволяет обходить Россию, где у Казахстана неоднократно возникали проблемы с прокачкой и отгрузкой нефти по основному экспортному маршруту – «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК).
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