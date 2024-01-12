«КазМунайГаз» изучает возможность строительства судоверфи на Каспийском море

- В начале 2023 года АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) и портовый и логистический оператор Объединенных Арабских Эмиратов, компания Abu Dhabi Ports Group, подписали Соглашение о принципах по созданию судоремонтного и судостроительного предприятия в Казахстане. На текущий момент мы создаем совместную рабочую группу и будем изучать существующие судоверфи в РК. Потом будем принимать решение по дальнейшему плану развития, - сказал Ерболат Мендыбаев.

- После изучения станет понятно, что нужно для дальнейшего развития, чтобы построить уже не судоремонтное, а судостроительное предприятие. В Актау есть судоремонтные верфи, но объектов, которые могут построить танкер, паром или сухогруз, таких пока не существует, — отметил Ерболат Мендыбаев.

