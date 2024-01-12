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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 18:44

Просмотров: 915

Тернистый путь к знаниям! Давку и столпотворение детей на входе в школу в Актау сняли на видео

Родители детей, обучающихся в актауской средней школе №2, возмущены отсутствием дополнительного выхода из здания. По их словам, в пересменку дети буквально борются друг с другом за право побыстрее попасть на урок или выйти из школы. Чтобы показать масштабы проблемы, родители сняли видео.

Кадр из видео
На кадрах дети разных возрастов пытаются попасть в школу. Одновременно из нее выходят старшеклассники, конечно же, не уступая дорогу. Причем, из двустворчатой двери открыта только одна половина. Проходимость была бы выше, говорят родители, если бы администрация открыла вторую часть. Более того, в школе имеется второй выход. Но он всегда закрыт.



Дети рассказывают, такая история у них происходит каждый день. Маленькая дверь, узкий коридор и две смены школьников пытаются пройти: одни из школы, другие в нее. Каждому нужно побыстрее. Родители были возмущены увиденным, данный проход в здание является травмоопасным. О том, что может произойти, случись в учебном помещении ЧП, когда будет объявлена эвакуация, и думать страшно, рассказывают родители.

«Когда я увидела этот беспредел, то сразу обратилась к директору. Она меня заверила, что такая давка якобы только сегодня. Но ведь это неправда. Дети каждый день в школу приходят, а не только по четвергам. Еще в сентябре мы поднимали вопрос о том, что нужно открыть вторую дверь, и как-то разделить потоки. Чтобы выходили в одну, а заходили с другого входа. Тогда администрация с нами согласилась, но ничего не сделали. Ежедневно дети подвергаются опасности», - высказалась одна из родительниц.

По словам женщин, «опасный путь к знаниям» уже привел к травмам и материальному ущербу. Так, рассказывают родители, одному мальчику в толкучке сломали руку, а другому ученику - повредили очки. В городском отделе образования отреагировали на инцидент и обязали школу принять меры. О том, что есть пострадавшие, не слышали.

«По ситуации, описанной на видео, администрации школы №2 были даны указания упорядочить сложившуюся ситуацию во время пересменки. Насчёт перелома, от школы №2 никакой информации не поступало», - сообщила и.о. руководителя ГК «Отдел образования  Актау» Тоты Кульметенова.



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