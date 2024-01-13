Назначена президент Мангистауской областной федерации художественной и эстетической гимнастики

Аида Садатқызы имеет опыт работы в сфере журналистики и государственной службы. Образование высшее. Выпускник Высшей школы печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета.



Трудовую деятельность начала в 2014 году в Мангистауском областном филиале АО РТРК «Казахстан». Была диктором, ведущей-редактором тематического отдела, корреспондентом службы новостей.



В разные годы готовила материалы для информационных сайтов.



В 2021 году стала собственным корреспондентом международного информационного агентства «Казинформ» в Мангистауской области.



В 2021 году работала специалистом пресс-службы акима Мангистауской области.



С декабря 2021 года является руководителем КГУ «Центр общественных коммуникаций» Мангистауской области.



В 2022 году была собственным корреспондентом информационного агентства «Zakon.kz» в Мангистауской области.



Стоит отметить, что в данное время на руководящем этапе Аиды Садатқызы в 2023 году Мангистауский областной «Центр общественных коммуникаций» получил номинацию «Бақ белсендісі», как центр оперативного информирования общественности о жизнедеятельности общества.



В разные годы была награждена благодарственными письмами от государственного секретаря, министерств, акима области и города.



Является членом Союза журналистов Казахстана. Обладатель юбилейной медали, посвященной 60-летию города Актау и медали, посвященной 95-летию Мангистауского района.



Отметим, Аида Садатқызы является призером городских, областных, республиканских и международных турниров по художественной и эстетичной гимнастике.