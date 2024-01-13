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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 08:58

Просмотров: 643

Назначена президент Мангистауской областной федерации художественной и эстетической гимнастики

Президентом Мангистауской областной федерации художественной и эстетической гимнастики назначена Аида Садатқызы. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Фото федерации
Аида Садатқызы имеет опыт работы в сфере журналистики и государственной службы. Образование высшее. Выпускник Высшей школы печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета.

Трудовую деятельность начала в 2014 году в Мангистауском областном филиале АО РТРК «Казахстан». Была диктором, ведущей-редактором тематического отдела, корреспондентом службы новостей.

В разные годы готовила материалы для информационных сайтов.

В 2021 году стала собственным корреспондентом международного информационного агентства «Казинформ» в Мангистауской области.

В 2021 году работала специалистом пресс-службы акима Мангистауской области.
 
С декабря 2021 года является руководителем КГУ «Центр общественных коммуникаций» Мангистауской области.
 
В 2022 году была собственным корреспондентом информационного агентства «Zakon.kz» в Мангистауской области.

Стоит отметить, что в данное время на руководящем этапе Аиды Садатқызы в 2023 году Мангистауский областной «Центр общественных коммуникаций» получил номинацию «Бақ белсендісі», как центр оперативного информирования общественности о жизнедеятельности общества.

В разные годы была награждена благодарственными письмами от государственного секретаря, министерств, акима области и города.

Является членом Союза журналистов Казахстана. Обладатель юбилейной медали, посвященной 60-летию города Актау и медали, посвященной 95-летию Мангистауского района.

Отметим, Аида Садатқызы является призером городских, областных, республиканских и международных турниров по художественной и эстетичной гимнастике.



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