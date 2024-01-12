Космонавт показал Каспийское море с борта Международной космической станции

- 12 января 1907 года родился основоположник практической космонавтики, выдающийся советский учёный, конструктор ракетно-космических систем, который внёс неоценимый вклад в развитие отечественной космонавтики, и чьё имя наверняка знакомо каждому жителю нашей страны — Сергей Павлович Королёв! На видео - наш корабль, названный в честь выдающегося учёного, «С.П. Королёв», пролетает над Каспийским морем! - подписал публикацию космонавт.





Космонавт Олег Артемьев, пролетая на борту Международной космической станции над Землей, снял из окна Каспийское море. Кадрами он поделился с подписчиками на странице в Instagram 12 января 2024 года.