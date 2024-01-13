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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:31

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Кондитерские изделия в Мангистау подорожали на 17,6% за год

По итогам ноября 2023 года кондитерские изделия в стране подорожали на 12,1% за год, булочные и мучные сладкие изделия — на 13,6%. Кондитерские изделия сильнее всего выросли в цене в Западно-Казахстанской, Мангистауской и Актюбинской областях. Данные опубликовал портал Energyprom.kz.

Фото Energyprom.kz.
По данным аналитиков, в региональном разрезе кондитерские изделия сильнее всего выросли в цене в Западно-Казахстанской области: на 18,5% за год. В тройке антилидеров оказались также Актюбинская (плюс 18,1%) и Мангистауская (плюс 17,6%) области. Наименьший годовой рост цен в секторе был зафиксирован в Восточно-Казахстанской области: на 7%.

Кондитерские изделия в Мангистау подорожали на 17,6% за год


Булочные и мучные изделия подорожали сильнее всего в Атырауской области: на 24,9%. На второй и третьей строчках антилидерства оказались Северо-Казахстанская (плюс 18,8%) и Кызылординская (плюс 18,5%) области. Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Алматинской области: на 2,6%.

Среди кондитерских изделий карамель подорожала на 20% за год, мармелад — на 16,1%, неглазированные шоколадом конфеты — на 14,5%, жевательная резинка — на 14%, глазированные шоколадом конфеты — на 10,4%, зефир — на 10,1%, шоколад — на 9,4%, халва — на 9,3%.

Среди булочных и мучных сладких изделий вафли выросли в цене на 15,3% за год, сдобные булочки — на 15,2%, пряники — на 14,1%, сахарное печенье — на 13,5%, песочное печенье — на 13,3%, рулеты и кексы — на 12,9%, сухарики — на 12,8%, торты — на 12,7%, сушки — на 11,1%. Тесто подорожало на 13,3% в годовой динамике.



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