Кондитерские изделия в Мангистау подорожали на 17,6% за год

Фото Energyprom.kz.
По данным аналитиков, в региональном разрезе кондитерские изделия сильнее всего выросли в цене в Западно-Казахстанской области: на 18,5% за год. В тройке антилидеров оказались также Актюбинская (плюс 18,1%) и Мангистауская (плюс 17,6%) области. Наименьший годовой рост цен в секторе был зафиксирован в Восточно-Казахстанской области: на 7%.
Булочные и мучные изделия подорожали сильнее всего в Атырауской области: на 24,9%. На второй и третьей строчках антилидерства оказались Северо-Казахстанская (плюс 18,8%) и Кызылординская (плюс 18,5%) области. Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Алматинской области: на 2,6%.
Среди кондитерских изделий карамель подорожала на 20% за год, мармелад — на 16,1%, неглазированные шоколадом конфеты — на 14,5%, жевательная резинка — на 14%, глазированные шоколадом конфеты — на 10,4%, зефир — на 10,1%, шоколад — на 9,4%, халва — на 9,3%.
Среди булочных и мучных сладких изделий вафли выросли в цене на 15,3% за год, сдобные булочки — на 15,2%, пряники — на 14,1%, сахарное печенье — на 13,5%, песочное печенье — на 13,3%, рулеты и кексы — на 12,9%, сухарики — на 12,8%, торты — на 12,7%, сушки — на 11,1%. Тесто подорожало на 13,3% в годовой динамике.
Булочные и мучные изделия подорожали сильнее всего в Атырауской области: на 24,9%. На второй и третьей строчках антилидерства оказались Северо-Казахстанская (плюс 18,8%) и Кызылординская (плюс 18,5%) области. Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Алматинской области: на 2,6%.
Среди кондитерских изделий карамель подорожала на 20% за год, мармелад — на 16,1%, неглазированные шоколадом конфеты — на 14,5%, жевательная резинка — на 14%, глазированные шоколадом конфеты — на 10,4%, зефир — на 10,1%, шоколад — на 9,4%, халва — на 9,3%.
Среди булочных и мучных сладких изделий вафли выросли в цене на 15,3% за год, сдобные булочки — на 15,2%, пряники — на 14,1%, сахарное печенье — на 13,5%, песочное печенье — на 13,3%, рулеты и кексы — на 12,9%, сухарики — на 12,8%, торты — на 12,7%, сушки — на 11,1%. Тесто подорожало на 13,3% в годовой динамике.
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