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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:35

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Новый вид операций на сердце внедрили в больнице Актау

В медучреждении ввели специальный вид кардиохирургии, передает пресс-служба областной многопрофильной больницы.

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По словам врача-кардиохирурга Абунасыра Суханова, ранее операция аорто-коронарного шунтирования проводили классическим способом - делали разрез грудной клетки длиной 25 сантиметров. Теперь же внедрен менее травматичный вид операции по оптимальному методу.

Так, 67-летнему местному жителю выполнили операцию аорто-коронарного шунтирования через разрез около семи сантиметров между ребрами. На третий день пациент смог самостоятельно двигаться и поднимать руки без боли.

Новый вид операций на сердце внедрили в больнице Актау


- Эффективность этой операции заключается в том, что период реабилитации проходит быстро, и человек теряет намного меньше крови благодаря небольшому размеру разреза, - отметил врач-кардиохирург Абунасыр Суханов.


Стоит отметить, что теперь жители региона могут не ездить на подобные операции в Астану и Алматы.



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