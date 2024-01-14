Новый вид операций на сердце внедрили в больнице Актау

- Эффективность этой операции заключается в том, что период реабилитации проходит быстро, и человек теряет намного меньше крови благодаря небольшому размеру разреза, - отметил врач-кардиохирург Абунасыр Суханов.

По словам врача-кардиохирурга Абунасыра Суханова, ранее операция аорто-коронарного шунтирования проводили классическим способом - делали разрез грудной клетки длиной 25 сантиметров. Теперь же внедрен менее травматичный вид операции по оптимальному методу.Так, 67-летнему местному жителю выполнили операцию аорто-коронарного шунтирования через разрез около семи сантиметров между ребрами. На третий день пациент смог самостоятельно двигаться и поднимать руки без боли.