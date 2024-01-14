Жители Актау пожаловались на состояние контейнеров для ламп и батареек

Жители 26 микрорайона говорят, что установленный за домом №19 контейнер раскурочили. Видно, что это дел рук вандалов - металлические дверцы специально отогнуты.Емкости забиты пластиковой тарой и иным мусором, но не батарейками. За состоянием контейнера и его очисткой никто не следит.Аналогичная ситуация с контейнером наблюдается в 11 микрорайоне. Весь бак изрисован граффити.Внутри также скопление стороннего мусора.Жители 8 микрорайона также сообщают, что установленный за домом №7 контейнер не очищают.Он забит до отказа ртутьсодержащими лампами. Кроме этого, внутри скопище пластиковых бутылок.В прошлом году, как заверяли в городском отделе ЖКХ, обслуживанием данных контейнеров занимается ИП «Султанбек», который два раза в неделю занимается утилизацией, но, по словам горожан, работы данной компании не наблюдается.