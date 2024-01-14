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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:27

Просмотров: 441

Жители Актау пожаловались на состояние контейнеров для ламп и батареек

Горожане заявляют о том, что предназначенные для сбора ртутьсодержащих ламп и батареек контейнеры используются не по назначению.

Фото предоставили жители
Жители 26 микрорайона говорят, что установленный за домом №19 контейнер раскурочили. Видно, что это дел рук вандалов - металлические дверцы специально отогнуты.

Жители Актау пожаловались на состояние контейнеров для ламп и батареек


Емкости забиты пластиковой тарой и иным мусором, но не батарейками. За состоянием контейнера и его очисткой никто не следит.

Жители Актау пожаловались на состояние контейнеров для ламп и батареек

Жители Актау пожаловались на состояние контейнеров для ламп и батареек


Аналогичная ситуация с контейнером наблюдается в 11 микрорайоне. Весь бак изрисован граффити.

Жители Актау пожаловались на состояние контейнеров для ламп и батареек


Внутри также скопление стороннего мусора.

Жители Актау пожаловались на состояние контейнеров для ламп и батареек


Жители 8 микрорайона также сообщают, что установленный за домом №7 контейнер не очищают.

Жители Актау пожаловались на состояние контейнеров для ламп и батареек


Он забит до отказа ртутьсодержащими лампами. Кроме этого, внутри скопище пластиковых бутылок.

Жители Актау пожаловались на состояние контейнеров для ламп и батареек

Жители Актау пожаловались на состояние контейнеров для ламп и батареек


В прошлом году, как заверяли в городском отделе ЖКХ, обслуживанием данных контейнеров занимается ИП «Султанбек», который два раза в неделю занимается утилизацией, но, по словам горожан, работы данной компании не наблюдается.



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