Крещенские купания пройдут 19 января на побережье Актау

Православные христиане и другие желающие смогут окунуться в святую воду Каспия 19 января.



По данным спасателей, купания пройдут на набережной 4А микрорайона (территория Скальная тропа).



Спасатели Актау 19 января перейдут на усиленный режим работы.



- График проведения дежурств разрабатывается. Этот вопрос на особом контроле департамента,- отметили в ДЧС региона.



В православной церкви Актау рассказали, что точное время обряда уточняется.